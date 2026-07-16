Original-Research: OIO Group (von GBC AG): Kaufen

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Original-Research: OIO Group - von GBC AG

16.07.2026 / 13:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu OIO Group

     Unternehmen:               OIO Group
     ISIN:                      KYG3R95P1244

     Anlass der Studie:         Initial Coverage
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  4,44 USD (3,87 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2027
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Marcel Goldmann, Cosmin Filker

Erwarteter Hochlauf der Fahrzeugproduktion und weitere Skalierung der
P-Plattform eröffnen erhebliches Wachstumspotenzial

Durch die Ende April 2026 abgeschlossene Übernahme von De Tomaso ist der
OIO-Konzern (ehemals ESGL Holdings Ltd.) in den Ultra-Luxusautomobilsektor
eingestiegen. Mit ihren Hypercars-Geschäftsaktivitäten agiert die OIO-Gruppe
damit im wachstumsstarken Ultra-Luxusautomobilsegment, das laut
verschiedenen Marktstudien (McKinsey & Company, Oliver Wyman) langfristig um
rund 14,0% beim (durchschnittlichen) Absatzwachstum zulegen soll.

Das vergangene Geschäftsjahr 2025 war ausschließlich durch das Umwelt- und
Recycling-Business geprägt. Bedingt durch rückläufige Abfalldienstleistungen
hat OIO in dieser Geschäftsperiode einen moderaten Umsatzrückgang gegenüber
dem Vorjahr auf 5,83 Mio. USD (VJ: 6,10 Mio. USD) verzeichnet. Aufgrund der
rückläufigen Umsatzerlöse und der allgemein deutlich angestiegenen
Kostenbasis musste parallel hierzu ein negatives operatives Ergebnis (Adj.
EBITDA) von -1,37 Mio. USD (VJ: 2,32 Mio. USD) hingenommen werden. Auch auf
Nettoergebnisebene wurde ein Rückgang auf -4,76 Mio. USD (VJ: -0,63 Mio.
USD) verzeichnet.

Durch den Einstieg in das Hypercars-Segment beabsichtigt der OIO-Konzern
über De Tomaso überproportional am Marktwachstum im
Ultra-Luxusautomobilsegment zu partizipieren (Adressierung der
Luxusautomobil-Sammler bzw. UHNWIs mit eigenen Modellen). Die verfolgte
Wachstumsstrategie basiert hierbei hauptsächlich auf dem Ausbau des
Fahrzeugangebots (neue limitierte Modelle und Modellvarianten) und des
Vertriebssystems zur Erhöhung der Marktpräsenz und der Stärkung der De
Tomaso-Marke durch strategische Kooperationen und Merchandising-Angebote.

Auf kurz- und mittelfristige Sicht sollte die von uns erwartete
Konzernumsatzentwicklung der OIO-Gruppe überwiegend durch die De
Tomaso-Geschäftsaktivitäten (Hypercar-Business) und hierbei insbesondere
durch den sukzessiven Hochlauf der Produktion der bereits am Markt
eingeführten limitierten De Tomaso-Modelle P72 und P900 geprägt sein. Wir
gehen konkret davon aus, dass die Produktion (mit anschließenden
Kundenauslieferungen) dieser beiden De Tomaso-Modelle bei externen
Fertigungspartnern zum Jahresende 2026 beginnt und im darauffolgenden
Geschäftsjahr 2027 ihren Höhepunkt erreicht und im Folgejahr 2028 endet.

Daneben erwarten wir, dass im Jahr 2027 erste Ableger und Modellvarianten
des P72-Modells in limitierter Auflage auf den Markt kommen und zwischen
2028 und 2030 produziert werden. Diese sollten dann für neue Produktions-
bzw. Absatzhochs in 2028 und 2029 sorgen. Gleichzeitig gehen wir davon aus,
dass rund um das Jahr 2027 auch erste völlig neue Fahrzeugmodelle basierend
auf der bestehenden P-Plattform am Markt eingeführt werden und dann
anschließend ebenfalls in limitierter Auflage in die Produktion übergehen
werden, wobei diese neuen Modelle v. a. das prognostizierte
Produktionsniveau im Jahr 2030 stark befeuern sollten. Entsprechend rechnen
wir damit, dass die De Tomaso-Produktion dynamisch von erwarteten 7
Fahrzeugen in 2026 auf 212 Fahrzeuge in 2030 rasant ansteigen wird.

Basierend auf unseren prognostizierten Absatz- bzw. Produktionsmengen (mit
geschätzten Fahrzeugpreisen von rund 1,20 Mio. USD bis rund 4,90 Mio. USD)
für die einzelnen Geschäftsjahre rechnen wir parallel hierzu auch mit
dynamischen Umsatzzuwächsen für das laufende Geschäftsjahr und auch für die
Folgejahre. In Bezug auf das aktuelle Geschäftsjahr 2026 rechnen wir bedingt
durch den zum Jahresende erwarteten Anlauf der De Tomaso-Fahrzeugproduktion
mit einem sprunghaften Konzernumsatzanstieg gegenüber dem Vorjahr auf 21,70
Mio. USD (VJ: 5,83 Mio. USD), wovon geschätzte 15,71 Mio. USD auf das
erstmalig konsolidierte De Tomaso-Business und lediglich 5,99 Mio. USD auf
das traditionelle Recycling- und Umweltgeschäft entfallen sollte.

Im Einklang mit dem erwarteten starken Hochlauf der De
Tomaso-Fahrzeugproduktion in den darauffolgenden Geschäftsjahren rechnen wir
parallel hierzu mit einem dynamischen Anstieg der Konzernumsatzerlöse auf
402,05 Mio. USD im GJ 2030. Entsprechend kalkulieren wir für diesen Zeitraum
mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR27-30) von
107,5%. Die von uns ab dem Geschäftsjahr 2027 prognostizierten
Konzernumsatzerlöse beruhen nahezu ausschließlich auf dem prognostizierten
starken Ausbau des Ultra-Luxusautomobilgeschäfts (>95,0%).

Durch den hohen Grad an Exklusivität und die hohe Markenattraktivität,
konnte De Tomaso bei seinen bisher am Markt eingeführten Fahrzeugmodellen
(P72 und P900) sehr "auskömmliche" Fahrzeugpreise bei seinen traditionell
sehr vermögenden Kunden durchsetzen. Durch diese signifikanten
Preissetzungsspielräume in Kombination mit einer umfangreichen
Kostenkontrolle des Lieferantennetzwerks, sollte es unserer Einschätzung
nach De Tomaso gelingen, bei seinen limitierten Fahrzeugverkäufen zukünftig
hohe Rohertragsmargen von mehr als 50,0% (GBCe) zu erzielen.

Vor diesem Hintergrund rechnen wir für das aktuelle Geschäftsjahr 2026 mit
einer starken EBITDA-Verbesserung gegenüber dem Vorjahr auf 3,42 Mio. USD
(VJ: -1,37 Mio. USD) und entsprechend mit der Rückkehr in die operative
Profitabilität. Hinsichtlich der Folgejahre rechnen wir, basierend auf dem
prognostizierten starken Wachstum und erwarteten signifikanten
Skaleneffekten, mit einem dynamischen Anstieg des EBITDA auf 197,62 Mio. USD
in 2030. Parallel hierzu sollte die EBITDA-Marge von prognostizierten 15,8%
in 2026 sprunghaft auf 49,2% in 2030 ansteigen können.

Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells haben wir ein Kursziel in Höhe von
3,87 EUR (bzw. 4,44 USD) je Aktie ermittelt. Ausgehend vom aktuellen
Aktienkurs ergibt sich damit ein Kurspotenzial in Höhe von ca. 125,4%. Wir
nehmen unsere Research-Coverage zur OIO Group mit dem Rating "KAUFEN" auf.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=11f03ce2a23ecd410adca111e94588ff

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstrasse 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
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Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,5b,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
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Fertigstellung: 16.07.2026 (11:20 Uhr)
Erste Veröffentlichung: 16.07.2026 (13:00 Uhr)

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