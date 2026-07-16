Original-Research: SMARTBROKER HOLDING AG (von GBC AG): Kaufen

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Original-Research: SMARTBROKER HOLDING AG - von GBC AG

16.07.2026 / 11:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu SMARTBROKER HOLDING AG

     Unternehmen:               SMARTBROKER HOLDING AG
     ISIN:                      DE000A2GS609

     Anlass der Studie:         Research Report (Anno)
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  17,80 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2027
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

Vom Investitionsjahr zur Skalierungsphase: Smartbroker+ mit deutlichem
Margenpotenzial

Die Smartbroker Holding AG befindet sich nach einem sehr wachstumsstarken,
aber ergebnisseitig investitionsgeprägten Geschäftsjahr 2025 in einer
entscheidenden Skalierungsphase. Die Konzernumsatzerlöse stiegen im
Geschäftsjahr 2025 deutlich um 30,1 % auf 68,28 Mio. EUR (Vorjahr: 52,48 Mio.
EUR) und lagen damit spürbar über der ursprünglichen Planung. Wachstumstreiber
war insbesondere das Transaktionsgeschäft rund um Smartbroker+, dessen
Umsätze auf 40,14 Mio. EUR (Vorjahr: 27,23 Mio. EUR) zunahmen. Das
Media-Geschäft entwickelte sich mit Umsätzen von 28,14 Mio. EUR (Vorjahr:
25,25 Mio. EUR) ebenfalls positiv und bildete weiterhin den stabilen
Ergebnisanker der Gruppe. Damit verschiebt sich die Umsatzstruktur zunehmend
zugunsten des wachstumsstärkeren Brokerage-Geschäfts, während das
Media-Segment weiterhin Reichweite, Markenbekanntheit und potenzielle
Lead-Generierung liefert.

Operativ profitierte Smartbroker im Geschäftsjahr 2025 von einer deutlich
ausgeweiteten Kundenbasis, einer hohen Handelsaktivität und einem positiven
Kapitalmarktumfeld. Die Kundenzahl erhöhte sich auf mehr als 259.000 Kunden
(Vorjahr: rund 188.000 Kunden), das betreute Kundenvermögen stieg auf 14,7
Mrd. EUR (Vorjahr: 10,0 Mrd. EUR) und die Anzahl der abgewickelten Trades
erreichte 6,7 Mio. (Vorjahr: 3,8 Mio.). Diese Entwicklung zeigt, dass
Smartbroker+ nach der Stabilisierungsphase zunehmend als zentraler
Wachstumstreiber der Gruppe fungiert. Gleichzeitig dürfte ein Teil der hohen
Dynamik 2025 durch die außergewöhnlich hohe Handelsaktivität im volatilen
Marktumfeld begünstigt worden sein, weshalb wir für 2026 zunächst eine
vorsichtigere Umsatzentwicklung unterstellen.

Die Ergebnisentwicklung des Geschäftsjahres 2025 war durch bewusst erhöhte
Wachstumsinvestitionen geprägt. Das EBITDA nach Kundengewinnungskosten
belief sich auf -0,33 Mio. EUR (Vorjahr: 8,97 Mio. EUR). Hauptursache war die
deutliche Ausweitung der Kundengewinnungskosten auf 9,81 Mio. EUR (Vorjahr:
1,68 Mio. EUR). Vor Kundengewinnungskosten lag das EBITDA jedoch weiterhin
klar positiv bei 9,5 Mio. EUR (Vorjahr: 10,7 Mio. EUR), wobei das Vorjahr durch
einen positiven Sondereffekt von 4,2 Mio. EUR begünstigt war. Bereinigt um
diesen Effekt hat sich die operative Basis vor Wachstumsinvestitionen somit
verbessert. Das Media-Segment erzielte ein EBITDA von 6,7 Mio. EUR (Vorjahr:
4,8 Mio. EUR) und erreichte eine EBITDA-Marge von 23,8 % (Vorjahr: 19,0 %).
Das Transaktionsgeschäft war nach Kundengewinnungskosten noch defizitär,
zeigte vor Akquisitionskosten jedoch bereits eine positive operative Basis.

Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten wir einen moderaten Umsatzanstieg auf
70,00 Mio. EUR (2025: 68,28 Mio. EUR). Damit liegt unsere Schätzung innerhalb
der vom Management kommunizierten Umsatzbandbreite von 66,00 Mio. EUR bis
72,00 Mio. EUR. Wir sehen 2026 als Übergangsjahr, in dem die höhere
Kundenbasis zwar zur Stabilisierung der Umsätze beiträgt, die
Ergebnisdynamik jedoch durch weiterhin hohe Kundengewinnungskosten,
Produktinvestitionen, den PFOF-Wegfall sowie ein intensiveres
Wettbewerbsumfeld begrenzt wird. Für 2026 prognostizieren wir ein EBITDA von
0,50 Mio. EUR und ein Nettoergebnis von -8,15 Mio. EUR.

Ab 2027 sollte die Skalierung des Geschäftsmodells deutlicher sichtbar
werden. Wir erwarten für 2027 Umsatzerlöse von 83,00 Mio. EUR und ein EBITDA
von 11,50 Mio. EUR. Der wesentliche Treiber dürfte das Transaktionsgeschäft
sein, das von einer größeren und reiferen Kundenbasis, steigenden
Depotvolumina, höherer Produktnutzung sowie zusätzlichen Erlösen aus
Handelsaktivitäten, Sparplänen, Zins- und Cash-Komponenten profitieren
sollte. Zugleich sollte sich die Marketingintensität relativ zum Umsatz
schrittweise normalisieren. Für 2027 erwarten wir die Rückkehr in die
Gewinnzone mit einem Nettoergebnis von 4,00 Mio. EUR. Für 2028 prognostizieren
wir eine weitere Umsatzsteigerung auf 99,00 Mio. EUR, ein EBITDA von 22,00
Mio. EUR und ein Nettoergebnis von 13,00 Mio. EUR. Damit würde Smartbroker
Holding zunehmend in eine Ertragsphase eintreten, in der Smartbroker+ den
wesentlichen Wert- und Ergebnishebel des Konzerns darstellt.

Die Bilanz bietet weiterhin eine solide Grundlage für die
Wachstumsstrategie. Trotz des Konzernjahresfehlbetrags lag die
Eigenkapitalquote zum 31.12.2025 bei hohen 73,4 % (31.12.2024: 77,5 %). Die
liquiden Mittel beliefen sich auf 19,87 Mio. EUR (31.12.2024: 22,01 Mio. EUR),
während die Bankverbindlichkeiten deutlich auf 2,93 Mio. EUR (31.12.2024: 6,19
Mio. EUR) reduziert wurden. Damit verfügt die Gesellschaft über ausreichenden
finanziellen Spielraum, um die weitere Produktentwicklung und
Kundengewinnung zu finanzieren.

Auf Basis unseres DCF-Modells ergibt sich ein fairer Wert je Aktie von 17,80
EUR (bisher: 17,60 EUR). Die Bewertung reflektiert die zunehmende Skalierung des
Brokerage-Geschäfts, die stabile Ergebnisbasis des Media-Segments sowie die
erwartete Rückkehr zu positiven Jahresergebnissen ab 2027. Zusätzliche
Potenziale aus der B2B-Trading-API, neuen Konto- und Depottypen,
KI-gestützten Trading-Funktionen, Heavy-Trader-Angeboten sowie dem
Altersvorsorgedepot sind in unseren Prognosen nur teilweise berücksichtigt.
Vor diesem Hintergrund vergeben wir für die Aktie der Smartbroker Holding AG
das Rating KAUFEN mit einem Kursziel von 17,80 EUR.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=214b4864fabed619924470bed200874e

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm
+++++++++++++++
Fertigstellung: 16.07.2026 (10:00 Uhr)
Erste Weitergabe: 16.07.2026 (11:00 Uhr)

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https://eqs-news.com/?origin_id=36771760-80ed-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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