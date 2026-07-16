Original-Research: SMARTBROKER HOLDING AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: SMARTBROKER HOLDING AG - von GBC AG 16.07.2026 / 11:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu SMARTBROKER HOLDING AG Unternehmen: SMARTBROKER HOLDING AG ISIN: DE000A2GS609 Anlass der Studie: Research Report (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 17,80 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2027 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker Vom Investitionsjahr zur Skalierungsphase: Smartbroker+ mit deutlichem Margenpotenzial Die Smartbroker Holding AG befindet sich nach einem sehr wachstumsstarken, aber ergebnisseitig investitionsgeprägten Geschäftsjahr 2025 in einer entscheidenden Skalierungsphase. Die Konzernumsatzerlöse stiegen im Geschäftsjahr 2025 deutlich um 30,1 % auf 68,28 Mio. EUR (Vorjahr: 52,48 Mio. EUR) und lagen damit spürbar über der ursprünglichen Planung. Wachstumstreiber war insbesondere das Transaktionsgeschäft rund um Smartbroker+, dessen Umsätze auf 40,14 Mio. EUR (Vorjahr: 27,23 Mio. EUR) zunahmen. Das Media-Geschäft entwickelte sich mit Umsätzen von 28,14 Mio. EUR (Vorjahr: 25,25 Mio. EUR) ebenfalls positiv und bildete weiterhin den stabilen Ergebnisanker der Gruppe. Damit verschiebt sich die Umsatzstruktur zunehmend zugunsten des wachstumsstärkeren Brokerage-Geschäfts, während das Media-Segment weiterhin Reichweite, Markenbekanntheit und potenzielle Lead-Generierung liefert. Operativ profitierte Smartbroker im Geschäftsjahr 2025 von einer deutlich ausgeweiteten Kundenbasis, einer hohen Handelsaktivität und einem positiven Kapitalmarktumfeld. Die Kundenzahl erhöhte sich auf mehr als 259.000 Kunden (Vorjahr: rund 188.000 Kunden), das betreute Kundenvermögen stieg auf 14,7 Mrd. EUR (Vorjahr: 10,0 Mrd. EUR) und die Anzahl der abgewickelten Trades erreichte 6,7 Mio. (Vorjahr: 3,8 Mio.). Diese Entwicklung zeigt, dass Smartbroker+ nach der Stabilisierungsphase zunehmend als zentraler Wachstumstreiber der Gruppe fungiert. Gleichzeitig dürfte ein Teil der hohen Dynamik 2025 durch die außergewöhnlich hohe Handelsaktivität im volatilen Marktumfeld begünstigt worden sein, weshalb wir für 2026 zunächst eine vorsichtigere Umsatzentwicklung unterstellen. Die Ergebnisentwicklung des Geschäftsjahres 2025 war durch bewusst erhöhte Wachstumsinvestitionen geprägt. Das EBITDA nach Kundengewinnungskosten belief sich auf -0,33 Mio. EUR (Vorjahr: 8,97 Mio. EUR). Hauptursache war die deutliche Ausweitung der Kundengewinnungskosten auf 9,81 Mio. EUR (Vorjahr: 1,68 Mio. EUR). Vor Kundengewinnungskosten lag das EBITDA jedoch weiterhin klar positiv bei 9,5 Mio. EUR (Vorjahr: 10,7 Mio. EUR), wobei das Vorjahr durch einen positiven Sondereffekt von 4,2 Mio. EUR begünstigt war. Bereinigt um diesen Effekt hat sich die operative Basis vor Wachstumsinvestitionen somit verbessert. Das Media-Segment erzielte ein EBITDA von 6,7 Mio. EUR (Vorjahr: 4,8 Mio. EUR) und erreichte eine EBITDA-Marge von 23,8 % (Vorjahr: 19,0 %). Das Transaktionsgeschäft war nach Kundengewinnungskosten noch defizitär, zeigte vor Akquisitionskosten jedoch bereits eine positive operative Basis. Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten wir einen moderaten Umsatzanstieg auf 70,00 Mio. EUR (2025: 68,28 Mio. EUR). Damit liegt unsere Schätzung innerhalb der vom Management kommunizierten Umsatzbandbreite von 66,00 Mio. EUR bis 72,00 Mio. EUR. Wir sehen 2026 als Übergangsjahr, in dem die höhere Kundenbasis zwar zur Stabilisierung der Umsätze beiträgt, die Ergebnisdynamik jedoch durch weiterhin hohe Kundengewinnungskosten, Produktinvestitionen, den PFOF-Wegfall sowie ein intensiveres Wettbewerbsumfeld begrenzt wird. Für 2026 prognostizieren wir ein EBITDA von 0,50 Mio. EUR und ein Nettoergebnis von -8,15 Mio. EUR. Ab 2027 sollte die Skalierung des Geschäftsmodells deutlicher sichtbar werden. Wir erwarten für 2027 Umsatzerlöse von 83,00 Mio. EUR und ein EBITDA von 11,50 Mio. EUR. Der wesentliche Treiber dürfte das Transaktionsgeschäft sein, das von einer größeren und reiferen Kundenbasis, steigenden Depotvolumina, höherer Produktnutzung sowie zusätzlichen Erlösen aus Handelsaktivitäten, Sparplänen, Zins- und Cash-Komponenten profitieren sollte. Zugleich sollte sich die Marketingintensität relativ zum Umsatz schrittweise normalisieren. Für 2027 erwarten wir die Rückkehr in die Gewinnzone mit einem Nettoergebnis von 4,00 Mio. EUR. Für 2028 prognostizieren wir eine weitere Umsatzsteigerung auf 99,00 Mio. EUR, ein EBITDA von 22,00 Mio. EUR und ein Nettoergebnis von 13,00 Mio. EUR. Damit würde Smartbroker Holding zunehmend in eine Ertragsphase eintreten, in der Smartbroker+ den wesentlichen Wert- und Ergebnishebel des Konzerns darstellt. Die Bilanz bietet weiterhin eine solide Grundlage für die Wachstumsstrategie. Trotz des Konzernjahresfehlbetrags lag die Eigenkapitalquote zum 31.12.2025 bei hohen 73,4 % (31.12.2024: 77,5 %). Die liquiden Mittel beliefen sich auf 19,87 Mio. EUR (31.12.2024: 22,01 Mio. EUR), während die Bankverbindlichkeiten deutlich auf 2,93 Mio. EUR (31.12.2024: 6,19 Mio. EUR) reduziert wurden. Damit verfügt die Gesellschaft über ausreichenden finanziellen Spielraum, um die weitere Produktentwicklung und Kundengewinnung zu finanzieren. Auf Basis unseres DCF-Modells ergibt sich ein fairer Wert je Aktie von 17,80 EUR (bisher: 17,60 EUR). Die Bewertung reflektiert die zunehmende Skalierung des Brokerage-Geschäfts, die stabile Ergebnisbasis des Media-Segments sowie die erwartete Rückkehr zu positiven Jahresergebnissen ab 2027. Zusätzliche Potenziale aus der B2B-Trading-API, neuen Konto- und Depottypen, KI-gestützten Trading-Funktionen, Heavy-Trader-Angeboten sowie dem Altersvorsorgedepot sind in unseren Prognosen nur teilweise berücksichtigt. Vor diesem Hintergrund vergeben wir für die Aktie der Smartbroker Holding AG das Rating KAUFEN mit einem Kursziel von 17,80 EUR. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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Kontakt für Rückfragen: GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm +++++++++++++++ Fertigstellung: 16.07.2026 (10:00 Uhr) Erste Weitergabe: 16.07.2026 (11:00 Uhr) --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=36771760-80ed-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2366872 16.07.2026 CET/CEST °