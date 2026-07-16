OTS: Fourthline B.V. / Fourthline und Veridas bauen gemeinsam eine globale ...

Fourthline und Veridas bauen gemeinsam eine globale Identitätsplattform zur Bekämpfung von Identitätsbetrug auf Amsterdam (ots) - In Europa gegründet, heute weltweit aktiv: Unterstützt von europäischen Investoren und mit bankentauglichen europäischen Compliance-Standards für Märkte auf der ganzen Welt. - Kundennutzen: Eine nahtlose End-to-End-Benutzererfahrung, die Identitäten über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg schützt und Unternehmen dabei unterstützt, sicher und unter Einhaltung aller geltenden Vorschriften zu wachsen. - Das Ziel: Fourthline und Veridas bündeln ihre Kräfte, um eine globale, bankentaugliche Identitätsplattform zu schaffen: souveräne KI, modulare Compliance sowie proprietäre Technologien zur Betrugsbekämpfung und Biometrie in Europa, Lateinamerika und den USA. Ein zuverlässiger Partner für durchgängige KYC-, AML- und Identitäts-Compliance. - Transaktionsbedingungen: Im Anschluss an die Fusion werden die Aktionäre von Veridas (einschließlich BBVA) weiterhin als Aktionäre des fusionierten Unternehmens bestehen bleiben. Die Transaktion wird teilweise von Finch Capital, einem bestehenden Investor von Fourthline, sowie von neuen Investoren, einschließlich Rabo Investments, der firmeneigenen Investmentgesellschaft der Rabobank, finanziert. Der Abschluss der Transaktion, inklusive der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, ist für die zweite Hälfte 2026 vorgesehen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen. Fourthline, Europas Marktführer für Identitätsprüfung und Compliance, hat eine Vereinbarung über die Fusion mit Veridas, einem renommierten internationalen Anbieter digitaler Identitätslösungen, unterzeichnet, um die umfassendste und fortschrittlichste Trust-Plattform in Europa und Amerika bereitzustellen. Durch den Zusammenschluss werden die KYC/AML-Compliance-Lösungen von Fourthline auf institutionellem Niveau in Nord- und Mitteleuropa mit dem proprietären Identitäts- und Betrugsbekämpfungs-Stack von Veridas sowie dessen Marktposition in Südeuropa, den USA und Lateinamerika vereint. Das fusionierte Unternehmen wird mit einer einzigen, integrierten KI-Architektur den gesamten Kundenlebenszyklus für globale Tier-1-Banken, Fintech-Unternehmen, Telekommunikationsanbieter und digitale Disruptoren auf beiden Kontinenten absichern. Fourthline und Veridas gehen diesen Schritt aus einer Position der Stärke heraus: Beide Unternehmen sind profitabel, EBITDA-positiv und befinden sich am stärksten Punkt ihrer jeweiligen Unternehmensgeschichte. Gemeinsam werden sie in diesem Jahr voraussichtlich 115 Millionen Verifizierungen in mehr als 50 Ländern durchführen. Wachstum und Compliance ohne Grenzen Durch die Kombination des bewährten, souveränen KI-Technologie-Stacks und der modularen Compliance-Plattform von Fourthline mit der lokalen Marktexpertise von Veridas, dessen proprietärem Anti-Betrugs- und Biometrie-Portfolio sowie den etablierten Beziehungen im Finanzökosystem Europas, Lateinamerikas und der USA werden die beiden Unternehmen regulierten Instituten die Möglichkeit bieten, auf einen einzigen, vertrauenswürdigen Partner für durchgängige KYC-, AML- und Identitäts-Compliance sowie auf die notwendige Infrastruktur zurückzugreifen, um mit Zuversicht zu wachsen. Gemeinsam werden Fourthline und Veridas Finanzinstituten und regulierten Kunden in ganz Europa, den USA und Lateinamerika folgende Dienstleistungen anbieten: - Vollständige Compliance im Bereich Identitätsprüfung: Eine einzige, integrierte Plattform, die Identitätsprüfung (Identity Verification, ID&V), AML-Screening und -Überwachung, qualifizierte elektronische Signatur (Qualified Electronic Signature, QES), Bankkontenüberprüfung (Bank Account Verification, BAV) sowie biometrische Authentifizierung abdeckt und unabhängig oder als vollständige End-to-End-Lösung über eine modulare, API-orientierte Architektur bereitgestellt werden kann. - Regionale Expertise, globale Standards: Die tiefgreifenden lokalen Kenntnisse von Veridas in Bezug auf Ausweisdokumente, regulatorische Rahmenbedingungen und die Besonderheiten des Onboarding-Prozesses, unterstützt durch die Compliance-Infrastruktur auf Bankenniveau und die souveräne KI-Entscheidungsengine von Fourthline. - Skalierbare Infrastruktur für wachstumsstarke Märkte: Über die Kerninfrastruktur von Fourthline und das Self-Service-Portal Fourthline Hub erhalten Partner direkten Zugriff auf Analysen, Berichte und Konfigurationen, die in einer der am schnellsten wachsenden Digital-Banking-Landschaften der Welt zum Einsatz kommen. Hinzu kommt die langjährige Erfahrung von Veridas beim Support groß angelegter Produktionsanwendungen mit außergewöhnlicher betrieblicher Effizienz. - Zukunftssichere Compliance: Die globalen AML- und KYC-Standards gleichen sich zunehmend an, und das fusionierte Unternehmen wird in der Lage sein, unabhängig von der jeweiligen Rechtsordnung einheitliche, überprüfbare und den regulatorischen Anforderungen entsprechende Compliance-Ergebnisse zu liefern. - Vertrauenswürdiges Wachstum für regulierte Unternehmen: Tier-1-Banken, Neobanken, Neobroker, Versicherer, Regierungen, Telekommunikationsanbieter und globale Unternehmen in beiden Regionen werden von einem Partner profitieren, der sich um alle Aspekte der Compliance kümmert. So können sie sich voll und ganz darauf konzentrieren, ihr Unternehmen weiter auszubauen. - Starker makroökonomischer Rückenwind: Gestiegene Nachfrage nach Identitätslösungen, angetrieben durch die Zunahme von Deepfakes und KI-gestütztem Betrug sowie durch verschärfte regulatorische Vorgaben wie AMLR und MiCA in Europa sowie die Altersüberprüfung in sozialen Medien. Paul Stoddart, CEO von Fourthline: "Fourthline wurde ins Leben gerufen, um eine der größten Herausforderungen im Finanzdienstleistungssektor zu bewältigen: die Frage, wie Identitätsprüfung und Compliance schnell, zuverlässig und skalierbar ohne Kompromisse gestaltet werden können. Wir haben dies erfolgreich für einige der größten und anspruchsvollsten regulierten Institute Europas gelöst. Wir haben kontinuierlich auf das Ziel hingearbeitet, diese Mission innerhalb Europas und darüber hinaus in Lateinamerika, einem der dynamischsten und sich am schnellsten digitalisierenden Finanzmärkte der Welt, auszuweiten. Veridas hat durch den Aufbau einer Infrastruktur, die der Komplexität und Vielfalt seiner Kunden wirklich gerecht wird, etwas Außergewöhnliches geleistet. Gemeinsam setzen wir neue Maßstäbe dafür, wie eine konforme und skalierbare Identitätsprüfung weltweit aussieht." Eduardo Azanza, CEO und Mitbegründer von Veridas: "Veridas entstand mit dem Ziel, das Internet mit der zuvor fehlenden Vertrauensschicht auszustatten: einer Möglichkeit, wie Einzelpersonen und Organisationen sicher mit echten Identitäten agieren können. In einer Welt, in der KI-gesteuerter Betrug zum Alltag gehört, in der es immer schwieriger wird, eine echte Identität von einer gefälschten zu unterscheiden, und in der sowohl die regulatorische Komplexität als auch die Marktchancen rasant zunehmen, ist unsere Mission wichtiger denn je. Durch die Kombination unserer jahrzehntelangen Erfahrung in der Betreuung von Tier-1-Unternehmen weltweit mit proprietären Identitäts- und biometrischen Technologien, fortschrittlichen Funktionen zur Betrugsbekämpfung und mehrfach verwendbaren Identitätslösungen sowie der umfassenden Compliance-Koordination von Fourthline und dessen nachgewiesener Erfahrung mit Neobanken, Fintech-Unternehmen und regulierten Finanzinstituten in ganz Europa können wir diese Vision nun Wirklichkeit werden lassen." Die Fusion wird die gemeinsame strategische Roadmap zum Aufbau einer Identitäts- und Vertrauensinfrastruktur der nächsten Generation für stark regulierte Branchen beschleunigen. Das fusionierte Unternehmen wird sich darauf konzentrieren, Kunden bei der Eindämmung von Finanzkriminalität, der Vereinfachung der Compliance, der Verbesserung der Konversionsrate, der kontinuierlichen Authentifizierung von Nutzern und der Vorbereitung auf die Umstellung auf mehrfach verwendbare digitale Identitäten in allen Märkten zu unterstützen. Nach Vollzug der Fusion werden die Aktionäre von Veridas (einschließlich BBVA) Aktionäre des fusionierten Unternehmens bleiben. Die Transaktion wird teilweise von dem bisherigen Fourthline-Investor Finch Capital sowie von neuen Investoren, unter anderem der Rabo Investments, finanziert. Der Abschluss der Transaktion ist vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, für die zweite Hälfte des Jahres 2026 vorgesehen. Die Integration der Technologien von Fourthline und Veridas wird in mehreren Phasen erfolgen. Dabei werden wir unser unerschütterliches Engagement für die Leistungsfähigkeit und Qualität unserer Dienstleistungen sowie für den lokalen Kundensupport in allen Märkten aufrechterhalten. Beide Unternehmen werden ihre Bestandskunden mit einer verbesserten, leistungsfähigeren Plattform bedienen, die Servicekontinuität wird dabei vollumfänglich gewährleistet. Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und soll voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2026 abgeschlossen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich an Begriffen wie "wird", "erwartet", "positioniert" und ähnlichen Ausdrücken erkennen. Derartige Aussagen sind von Natur aus mit Risiken und Ungewissheiten verbunden, einschließlich des Zeitpunkts und des Ausgangs behördlicher Genehmigungen, des Fortschritts der Integration, der Wettbewerbsdynamik und anderer Faktoren. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von diesen Aussagen abweichen. Fourthline und Veridas übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht nach geltendem Recht erforderlich ist. Über Fourthline: Fourthline ist Europas führender Identitätsprüfungsanbieter, der Compliance-Lösungen auf Basis proprietärer KI-Technologie bereitstellt. Die Stärke des 2017 in Amsterdam gegründeten Unternehmens spiegelt sich in dessen Kundenstamm wider, zu dem unter anderem Revolut, N26, Trade Republic, Qonto, Scalable Capital, Scalapay, Raisin, Rabobank und Bitpanda zählen. Durch eine einzige API-Integration ermöglicht es Fourthline Finanzinstituten, konsistente Compliance-Standards einzuhalten und zugleich ihre ambitionierte globale Expansion voranzutreiben. https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=ht tp%3A%2F%2Fwww.fourthline.com&esheet=54562317&lan=de-DE&anchor=www.fourthline.co m&index=1&md5=271d26b92fed4b9b1fd548572f21d08e Über Veridas: Veridas ist ein im Jahr 2017 als Joint Venture mit BBVA gegründetes Technologieunternehmen, das sich seitdem zu einem weltweit führenden Akteur in der Identitätsbranche entwickelt hat. Veridasas betreut mittlerweile über 350 Kunden in 25 Ländern in Branchen wie dem Bankwesen, dem Versicherungswesen, der Telekommunikation und der öffentlichen Verwaltung in Europa, Lateinamerika und den Vereinigten Staaten. Die Mission von Veridas besteht darin, jedem Unternehmen mithilfe seiner proprietären, innovativen Lösungen für Identitätsprüfung, Biometrie und Betrugsbekämpfung vertrauenswürdige digitale Identitäten bereitzustellen. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. Pressekontakt: Rebecca Quack mailto:rebecca.quack@cognitomedia.com +49 (0) 211 175 2085 3 cognitomedia.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179357/6315706 OTS: Fourthline B.V.