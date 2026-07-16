Pressestimme: 'Die Glocke' zu eingeschränktem Schutz wehrfähiger Ukrainer

OELDE (dpa-AFX) - Die "Glocke" zu eingeschränktem Schutz wehrfähiger Ukrainer:

"Unverständlich bleibt allerdings, warum die verschärfte EU-Regelung nicht auch auf 18- bis 23-jährige ukrainische Männer ausgeweitet wird. Die Wehrpflicht gilt in dem osteuropäischen Staat zwar erst ab 25 Jahren. Doch wer in jüngeren Jahren einmal außer Landes ist, wird später kaum zurückkehren. Die Ukraine befindet sich in einem Ausnahmezustand, in dem Rechte des Einzelnen nicht ausgesetzt sind, die Pflichten aber umso mehr zählen."/yyzz/DP/men