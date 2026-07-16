Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Social-Media-Konsum von Jugendlichen

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OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Social-Media-Konsum von Jugendlichen:

"Die neue JIMplus-Studie unterstreicht: Jugendliche wissen, dass Social Media ihnen schadet. 85 Prozent berichten von mindestens einer negativen Auswirkung. Konzentrationsprobleme, Schlafstörungen, Stress. Ein Verbot unbeaufsichtigter Social-Media-Nutzung für Kinder unter 13 Jahren ist deshalb richtig. Nicht, weil es perfekt funktionieren wird. Sondern weil Kinder vor Risiken geschützt werden sollen, die sie noch nicht einschätzen können. Altersgrenzen können nicht jeden Regelbruch verhindern. Aber sie sind ein gesellschaftliches Signal. Bei Social Media reicht kein "ein bisschen mehr Medienkompetenz". Während auf der anderen Seite Milliardenkonzerne mit Tausenden Entwicklern darum kämpfen, Menschen möglichst lange am Bildschirm zu halten."/yyzz/DP/he

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