Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zu Sommer-Pk des Kanzlers

dpa-AFX · Uhr
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PFORZHEIM (dpa-AFX) - Die "Pforzheimer Zeitung" zu Sommer-Pk des Kanzlers:

"Dieser Regierung hat unter widrigen Bedingungen einiges auf den Weg gebracht. Die Beschlüsse des Entlastungskabinetts sind nur ein Beispiel. Gewiss, es reicht noch nicht, und es soll auch noch mehr kommen. Immerhin räumt Merz ein, dass die Reformen länger dauern als gedacht. Ob ihm diese Ehrlichkeit angerechnet wird? Mit Blick auf die Wahlen im Herbst hätte der Kanzler Sympathiepunkte sammeln müssen, gerade weil die AfD in den Umfragen weiter zulegt. Merz hätte zeigen müssen, dass er nicht nur regieren kann, sondern die Sorgen derer kennt und ernst nimmt, die die politische Mitte zu verlieren droht. Das ist ihm nicht gelungen."/yyzz/DP/men

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