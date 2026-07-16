Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Klimaanpassung

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

ULM (dpa-AFX) - Die "Südwest Presse" zu Klimaanpassung:

"Viele Menschen denken über den Klimawandel recht schematisch. Nach dem Motto: Es wird heißer und trockener. Das stimmt in der Tendenz - doch oft ist die Sache komplizierter. Man sieht es am Beispiel Wasser: Manchmal regnet es zu wenig, wie in den vergangenen Wochen. Manchmal gibt es auch zu viel Wasser auf einmal, denn auch Starkregenereignisse nehmen mit dem Klimawandel zu. Deswegen ist es grundsätzlich richtig, weiter einen ambitionierten Klimaschutz zu betreiben. Doch es reicht eben nicht. Sich an die neuen Gegebenheiten anzupassen, darauf wird es ankommen. Wie dringlich die Klimaanpassung ist, sollte jedem bewusst sein. Der Klimawandel schreitet voran, beschleunigt sich sogar. Extremwetterereignisse nehmen also zu. Und in ein paar Jahren werden uns die Hitzewellen des Jahres 2026 als gute alte Zeit erscheinen."/yyzz/DP/men

Das könnte dich auch interessieren

Nach stundenlangen Angriffen
US-Militär erklärt Angriffe auf Iran vorerst für beendet13. Juli · dpa-AFX
US-Militär erklärt Angriffe auf Iran vorerst für beendet
EU und Ukraine schließen Drohnen-Dealgestern, 11:42 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Plus-Analysen
83 Prozent Kursverlust seit 2021
Neuer Übernahmeversuch: Die Gründe hinter Paypals Absturzgestern, 10:08 Uhr · onvista
Trendwende beim Pharmakonzern
So viel Potenzial hat die Novo-Nordisk-Aktie jetzt noch14. Juli · onvista
Martin Goersch zu Aktien, Gold und Krypto
KI-Superzyklus oder Blase? Meine Erwartungen fürs zweite Halbjahr13. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen