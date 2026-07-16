Progressive: Wieso der Rückschlag noch nicht ausgestanden ist

Was bewegt die Aktie?

Progressive meldete einen Gewinn je Aktie von 4,64 Dollar und lag damit über den Konsenserwartungen. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um rund fünf Prozent, verfehlte aber die Erwartungen leicht.

Das reichte dem Markt nicht. Die Aktie verlor mehr als neun Prozent. Als Belastung gelten ein enttäuschendes Prämienwachstum und ein schwaches Vertragswachstum. Gleichzeitig ziehen sich Fonds seit einiger Zeit aus der Aktie zurück. Mitte vergangenen Jahres hielten noch rund 3.700 Fonds Progressive, zuletzt waren es etwas mehr als 3.400.

Die Schwäche griff auf andere US-Versicherer über. Mehrere Werte aus der Branche verloren drei bis vier Prozent. Damit zählt der Versicherungsbereich aktuell zu den schwächeren Teilen des US-Finanzsektors.

Charttechnik

Progressive scheiterte an einem wichtigen Widerstandsbereich. Nach einem kurzen Fehlausbruch folgte eine dynamische Abwärtsbewegung. Die Marke um 200 Dollar muss nicht zwingend halten; neue Tiefs bleiben möglich.

Einschätzung

Gewinn und Umsatz liefern kein vollständiges Entwarnungssignal. Solange der Markt die schwachen Wachstumsdaten stärker gewichtet, bleibt Progressive anfällig. Ein Einstieg drängt sich nach dem Bruch am Widerstand nicht auf.