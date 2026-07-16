Regierung will mit 26 Maßnahmen effektiver gegen Steuerbetrug vorgehen

Berlin, 16. Jul (Reuters) - Die ⁠Bundesregierung will mit einem Maßnahmenpaket effektiver als bisher gegen Steuer- und Finanzkriminalität vorgehen. "Die Ehrlichen dürfen nicht die Dummen sein", sagte Bundesfinanzminister und SPD-Chef Lars Klingbeil am Donnerstag in Berlin. "Uns geht es um Gerechtigkeit." Geplant sind höhere Strafen, eine bessere Koordinierung der Behörden und zusätzliche Steuerfahnder beim Zoll. Die Maßnahmen sollen helfen, Lücken im Haushalt zu stopfen. In der Etatplanung für 2027 steht ein Betrag von einer Milliarde Euro für Mehreinnahmen durch den Kampf gegen Steuerbetrug. Klingbeil erhofft sich durch die Maßnahmen ‌jedoch, dass viel mehr Geld in die Staatskasse fließt. Genauer beziffern wollte er das aber nicht.

Zusammen mit Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) stellte Klingbeil einen Aktionsplan mit 26 Einzelmaßnahmen vor. Mehrere Punkte bleiben aber vage und sind nicht mit konkreten Maßnahmen hinterlegt. Die Regierung will unter anderem die Kontrollen gegen ⁠Schwarzarbeit ausweiten. Der Strafrahmen ⁠für organisierte Steuerkriminalität soll von zehn auf 15 Jahre Freiheitsentzug erhöht werden. Außerdem soll Steuerhinterziehung wieder als Verbrechen gelten und nicht mehr nur als Vergehen. "Keiner soll sich mehr so einfach mit einer Selbstanzeige freikaufen können", sagte Klingbeil. Das setzt aus Sicht der Regierung falsche Anreize und widerspricht dem Gerechtigkeitsgefühl vieler Bürger.

Im Mittelpunkt der Pläne steht der Zoll. Hier ist vorgesehen, ein Zentrum gegen Steuer- und Finanzkriminalität zu schaffen, um die Ermittlungen von Bund und Ländern zu koordinieren. Bei größeren Verfahren sollen Steuerfahnder dort ihre Erkenntnisse austauschen. Der Zoll hat bisher rund 49.000 Stellen, 1500 neue sollen dieses Jahr hinzukommen, auch zur Bekämpfung ‌von Geldwäsche. Klingbeil sagte, es brauche schlagkräftige Sicherheitsbehörden, um sich nicht auf der Nase herumtanzen zu ‌lassen, sondern im Gegenteil Tätern auf die Finger zu klopfen.

LOB SELBST AUS DER OPPOSITION

Die Nichtregierungsorganisation Finanzwende sprach von einem guten und wichtigen Aufschlag. Der Kampf gegen Steuerbetrug werde offenbar ernster genommen und jetzt auch stärker vorangetrieben. "Dass Ermittlungsverfahren in diesen Fällen nicht mehr einfach gegen Geldauflagen eingestellt werden können, ist ein wichtiger Schritt hin zu mehr Gerechtigkeit", ⁠sagte Finanzwende-Vorständin Anne Brorhilker, früher als Staatsanwältin selbst mit Ermittlungen in den berühmt gewordenen CumEx-Fällen betraut gewesen. Nun müssten den Plänen auch Taten folgen.

Auch die Grünen ‌aus der Opposition äußerten sich positiv: Der Regierung sei ein großer Wurf gelungen. "CDU/CSU ⁠und die Länder dürfen nicht der Versuchung erliegen, durch nun sicher schnell auftauchende diverse Lobbyforderungen Aufweichungen an diesem Paket durchzusetzen", warnte Finanzexpertin Katharina Beck. Es gebe im Finanzbereich nur wenige Kriminelle. Diese müssten aber hart verfolgt werden.

Im August soll das Kabinett ein Zollfinanzgerechtigkeitsgesetz beschließen, das dann Anfang 2027 in Kraft treten dürfte. Mit dem Gesetz sollen wesentliche Teile des Aktionsplans umgesetzt werden.

MEHR ZEIT FÜR ERMITTLER - KASSENPFLICHT FÜR UNTERNEHMEN

Die ‌Regierung will auch ein elektronisches System einführen, bei dem Unternehmen ihre Umsatzsteuer zeitnah melden ⁠müssen. Klingbeil sagte, der Betrug in diesem Bereich sei professionell organisiert ⁠und führe zu Milliardenschäden. Buchungsbelege sollen künftig 15 Jahre aufbewahrt werden müssen, damit Strafverfolger mehr Zeit haben, Beweismittel zu sichern. Bislang gilt eine Dauer von zehn Jahren, die zwischenzeitlich mal auf acht Jahre verkürzt worden war, um Bürokratie abzubauen. Außerdem soll 2028 eine Registrierkassenpflicht eingeführt werden - für alle Unternehmen ab 100.000 Euro Umsatz. Einnahmen in bar sollen dann auch über ein elektronisches Kassensystem erfasst werden.

Die Regierung will auch prüfen, ob sie schärfer gegen "aggressive Steuergestaltung" vorgehen will. Unter dem Begriff versteht man das systematische und oft grenzüberschreitende Ausnutzen von Gesetzeslücken, um die Steuerlast von Konzernen oder sehr vermögenden Privatpersonen auf ein Minimum zu reduzieren. Außerdem sollen anonyme Hinweisgeber stärker genutzt werden, auch durch den Kauf von Steuerdaten. "Ich bin da offen für", so Klingbeil, allerdings seien die Länder zuständig.

Hubig sagte, es gehe nicht nur darum, mehr Geld einzunehmen, sondern auch das Vertrauen in den Rechtsstaat zu stärken. Dafür sollten ⁠auch die Geldbußen angehoben werden, wenn sich leitende Manager in Betrieben strafbar machen. Bei einem vorsätzlichen Vorgehen sollen es künftig 40 statt zehn Millionen Euro sein, bei fahrlässigen Straftaten 20 statt fünf Millionen.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)