SAP-Spezialist All for One wird für 336 Mio Euro an Vinci verkauft

München, 16. ⁠Jul (Reuters) - Der schwäbische IT-Dienstleister All for One wird für bis zu 336 Millionen Euro nach Frankreich verkauft. Der Bau- und Infrastruktur-Konzern Vinci bietet 67,50 Euro je All-for-One-Aktie und hat sich bereits knapp 55 Prozent der ‌Anteile gesichert, wie beide Unternehmen am Donnerstag mitteilten. Die Franzosen wollen mit der Übernahme ihre Tochter Vinci Energies ausbauen, die digitale Infrastruktur ⁠wie Glasfasernetze ⁠und Rechenzentren baut, aber unter der Marke "Axians" gut ein Viertel ihres Umsatzes von rund 3,8 Milliarden Euro mit IT-Dienstleistungen macht. Die All-for-One-Aktie sprang angesichts der Offerte um 93 Prozent auf 67 Euro.

Die in Filderstadt bei Stuttgart ansässige All for One gilt mit ihren ‌3000 Mitarbeitern als Spezialist für SAP-Anwendungen und ‌setzte damit im vergangenen Jahr gut 500 Millionen Euro um. Ihre 4500 Kunden sitzen im deutschsprachigen Raum und in Polen. All for One erhofft ⁠sich von Vinci Energies eine stärkere Internationalisierung des Geschäfts. "Gemeinsam haben wir die ‌großartige Perspektive, zum führenden Partner für ⁠End-to-End-Transformationen in Europa zu werden", sagte Vorstandschef Michael Zitz. "Die Übernahme soll die Marktposition und Wachstumsambitionen von Vinci Energies im schnell wachsenden Bereich digitaler Infrastruktur-Services stärken, darunter ERP- und KI-Lösungen der ‌nächsten Generation, Unternehmensanwendungen, Cloud-Dienste und ⁠Datenanalyse", erklärte der künftige Eigentümer.

Allerdings ist ⁠die Übernahme an die Bedingung geknüpft, dass Vinci auf mehr als 75 Prozent der Anteile an All for One kommt. Der Großaktionär, die österreichische Beteiligungsgesellschaft UIAG, will ihre 50,3 Prozent verkaufen, und auch die Vorstände wollen ihre Aktienpakete abgeben. All for One ist seit 28 Jahren an der Börse notiert. 1998 war die Firma als AC-Service AG an den Neuen Markt gebracht worden.

(Bericht von ⁠Alexander Hübner, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)