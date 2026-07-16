Schweres Erdbeben erschüttert Neuseeland - Tsunami-Warnung aufgehoben

16. Jul (Reuters) - ⁠Ein Erdbeben der Stärke 5,9 hat am Donnerstag die Südinsel Neuseelands erschüttert und kurzzeitig eine Tsunami-Warnung ausgelöst. Berichte über Schäden oder Opfer gab es zunächst nicht. Der Katastrophenschutz hatte die Stärke der ‌Erdstöße zunächst mit 6,3 angegeben, sie später aber nach unten korrigiert. Das Beben ereignete sich demnach rund 40 Kilometer nördlich des ⁠Ortes Te ⁠Anau. Dieser liegt im dünn besiedelten Westen der Südinsel, ist aber für viele Touristen der Startpunkt für Ausflüge in die Region Fjordland mit Zielen wie dem Milford und dem Doubtful Sound.

Obwohl die Tsunami-Warnung aufgehoben wurde, rechnete der Katastrophenschutz an den Küsten ‌mit starken und ungewöhnlichen Strömungen sowie ‌unvorhersehbaren Wellen. Die Menschen wurden aufgerufen, das Wasser und die Strände zu verlassen sowie sich von Häfen und Flüssen fernzuhalten.

Bei dem Erdbeben-Überwachungssystem GeoNet ⁠gingen mehr als 18.000 Meldungen von Menschen ein, die Erschütterungen gespürt ‌hatten. Das Beben sei lang ⁠und laut gewesen, das Grollen habe wie ein Zug geklungen, berichteten Anwohner gegenüber der Lokalpresse. Wände hätten sich bewegt. Eine Hotel-Managerin in Te Anau sagte der Nachrichtenagentur Reuters, ‌sie habe die Erschütterungen eine ⁠Minute lang gespürt. Das Beben sei "etwas ⁠stark" gewesen, so Maylene Puyat.

Neuseeland wird immer wieder von Erdbeben erschüttert. Besonders schwer traf es im Februar 2011 die an der Ostküste der Südinsel gelegene Großstadt Christchurch. Damals starben 185 Menschen. Viele Häuser in der Stadt wurden zerstört oder stark beschädigt - darunter auch die Kathedrale im Zentrum.

(Bericht von Christine Chen in Sydney sowie Sumedha Mukherjee, Gnaneshwar Rajan und Elke ⁠Ahlswede; redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)