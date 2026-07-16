Sichere Lieferketten: Purecore Metals vereint kritische Metalle-Megatrends in einem Portfolio



EQS-Media / 16.07.2026 / 14:41 CET/CEST



Kritische Rohstoffe in Verbindung mit sicheren Lieferketten und den Megatrends Saubere Energie, Rüstung und Hartwährungen: Purecore Metals will zum Pureplay-Akteur für Kernthemen an den Metallmärkten werden. Der Aufbau eines spannenden Projektportfolios hat gerade begonnen.

Die richtigen Trendmetalle im Portfolio zu haben mit glasklarer strategischer Ausrichtung zu sklaieren ist für viele Rohstoffanleger ein spannender Investment Case. Die kanadische Purecore Metals (ISIN: CA7459371026, WKN: A42ABN) adressiert genau dieses Problem und will eine maßgeschneiderte Lösung liefern.

Das Unternehmen um CEO Peter Berdusco (Bergbaumanagement-Veteran mit Visitenkarte über ganz Nord- und Südamerika) ist seit Mai an der Börse handelbar und will ein Portfolio an kritischen Mineralien aufbauen, das drei Megatrends abbildet: Elektrifizierung & Saubere Energie, Rüstung und Metalle als Wertanlage.

Historische Kupfer-Molybdän-Mine in Kanada als erster Anker

Die Umsetzung hat mit dem Bankier-Projekt in der Region Central Okanagan in British Columbia jüngst begonnen. Das Projekt liegt etwa 22 Kilometer westlich von Peachland in der Nähe der historischen Brenda-Mine, einer ehemals produzierenden Kupfer-Molybdän-Mine, die sich derzeit in der Sanierung befindet.

Bisherige Explorationsarbeiten haben drei eingetragene Vorkommen auf dem Gelände identifiziert: Glad, Bankier und HP. Historische und aktuelle geochemische und geophysikalische Untersuchungen haben mehrere geochemische Anomalien in Kupfer, Molybdän, Gold, Zink, Silber, Blei und Uran aufgezeigt. Zum Start stehen unter anderem geologische Vermessungen und Kartierungen auf dem Programm.

Doch Bankier ist für Purecore Metals nur der erste Schritt. Das Management verfolgt eine konsequente Selektion bei der Aufnahme von Neuzugängen ins Portfolio. Es muss sich um geologisch aussichtsreiche Projekte in Tier-1-Jurisdiktionen handeln. Das Credo: Ein Metallportfolio soll regulatorische und geopolitische Risiken absichern. Durch die Kombination verschiedener Projekte und Rohstoffe soll das Risiko einzelner Assets reduziert und im Zeitverlauf ein widerstandsfähiges Anlageprofil geschaffen werden.

Makro-Megatrends für kommende Dekaden

Die Megatrends Elektrifizierung & Saubere Energie, Rüstung und Monetary Metals sind keine zyklischen, sondern strukturelle Themen. Die Energiewende, der Wiederaufbau der westlichen Industriekapazitäten und der Wettlauf um die Sicherung kritischer Lieferketten sind laut CEO Peter Bedusco „strukturelle Entwicklungen, die sich beschleunigen und für die richtigen Vermögenswerte in den richtigen Regionen einen jahrzehntelangen Rückenwind schaffen“.

Konkret gemeint sind Gold, Silber, Kupfer, Uran, Zink, Molybdän und diverse kritische Mineralien. Gemein ist diesen Rohstoffen, dass die Makro-Story für die kommenden Dekaden bereits geschrieben scheint. So wird ein Anstieg der globalen Kupfernachfrage auf bis zu 50 Mio. Tonnen bis zum Jahr 2035 prognostiziert, während das Angebot aufgrund sinkender Erzgehalte, zu weniger Entdeckungen und langer Vorlaufzeiten langfristig limitiert bleibt.

Das Ziel einer sauberen und geopolitisch unproblematischen Energieversorgung hat zu einer Renaissance der Kernkraft geführt – und damit zu einer rasant steigenden Nachfrage nach Uran. Verlängerte Laufzeiten bestehender Reaktoren und neue Kernkraftwerke, darunter absehbar neue Typen wie SMRs, benötigen Kernbrennstoff. Die Geopolitik zwingt westliche Energieerzeuger dabei, auf russisches und kasachisches Angebot zu verzichten.

Drei Megatrends mit Potenzial

Im Rüstungssektor sieht Purecore Metals großes Potenzial. Da moderne Verteidigungssysteme in hohem Maße auf kritische Mineralien und Seltenerdmetalle angewiesen sind, fördert der steigende Ausgabenanstieg direkt die Nachfrage nach Bergbau- und Explorationsunternehmen, die diese unverzichtbaren Rohstoffe liefern. Und der Ausgabenanstieg ist kaum zu übersehen: Bis 2035 wird für NATO-Mitglieder ein Anstieg des Verteidigungsbudgets auf 5 % des BIP prognostiziert.

Auch das dritte große Portfoliothema neben Energie und Rüstung ist ein nahezu globales Thema: Es geht um den Vertrauensverlust in etablierte Währungen und das Finanzsystem, der Anleger in Gold und Silber als Hartwährungen treibt. Massiv steigende Staatsschulden, anhaltende Inflation, niedriges Wachstum und eine alternde Bevölkerung stellen viele Volkswirtschaften vor Herausforderungen, für die keine Lösung in Sicht ist. Edelmetalle bieten Schutz gegen die Geldentwertung, die mit solchen Gemengelagen historisch oft verbunden war. Künftige Produzenten der Edelmetalle, wie Purecore sie hervorzubringen plant, profitieren davon mit einer Hebelwirkung.

Der Plan von Purecore Metals: Projekte ins Portfolio aufnehmen, den Projektwert erhöhen und im Zeitverlauf an Breite und Tiefe bei allen drei Themen gewinnen. Die „akquisitions- und expansionsgetriebene Wachstumsstrategie“ bietet die Chance, an einem strategischen Metall- und Rohstoffportfolio zu partizipieren, das sich in jeder Hinsicht noch ganz am Anfang einer langen Reise befindet. Wird die Strategie erfolgreich umgesetzt, sollte die Purecore-Aktie für risikobewusste Anleger eine in vielerlei Hinsicht sturmfeste und zugleich renditestarke Größe im Depot werden.

Purecore Metals gehört auf die Watchlist aller Anleger, die sich für Rohstoffaktien und im speziellen für den Wachstumsmarkt kritische Metalle, Edelmetalle und Rüstungsrohstoffe interessieren. Wer sich genauer zur Aktie informieren möchte, findet tiefergehende Informationen und Daten zum Unternehmen im Verumo Unternehmensprofil zu (Link: https://verumo.de/aktien/purecore-metals) Verumo Abonnenten erhalten alle wichtigen Updates zur Aktie per E-Mail.

Aktiendaten und Finanzierung

PureCore Metals Inc.

WKN: A42ABN

ISIN: CA7459371026

CSE: PURE

FRA: J8Y

Webseite: https://purecoremetals.com/

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