Das Wichtigste in Kürze Wer zur Abgabe verpflichtet ist und die Steuererklärung selbst erstellt, muss sie grundsätzlich bis zum 31. Juli 2026 einreichen.

Mit Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein verlängert sich die reguläre Frist für die Steuererklärung 2025 bis zum 1. März 2027.

Bei einer freiwilligen Abgabe bleibt deutlich mehr Zeit: Die Steuererklärung 2025 kann grundsätzlich bis zum 31. Dezember 2029 eingereicht werden.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts erhielten im zuletzt ausgewerteten Veranlagungsjahr 2022 13,2 Millionen von 15,2 Millionen veranlagten Steuerpflichtigen eine Erstattung. Diese lag im Durchschnitt bei 1.240 Euro. Eine Rückzahlung ist dennoch nicht garantiert und hängt vom Einzelfall ab.

Steuerprogramme für die Erklärung 2025 im Überblick

Wer nicht direkt mit den Formularen von Elster arbeiten möchte, kann sich von einer Steuersoftware durch die Erklärung führen lassen. Die folgenden Lösungen decken unterschiedliche Fälle ab – vom Arbeitnehmer bis zum Selbstständigen.

Stand: Juli 2026. Preise und Aktionskonditionen können sich ändern.

Für wen der 31. Juli wirklich gilt

Nicht jeder ist zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet. Die Pflicht betrifft unter anderem Selbstständige und Gewerbetreibende. Bei Arbeitnehmern kann sie beispielsweise entstehen, wenn sie gleichzeitig mehrere Arbeitgeber hatten, die Steuerklassen III und V beziehungsweise IV mit Faktor nutzten, mehr als 410 Euro steuerpflichtige Nebeneinkünfte erzielten oder Lohnersatzleistungen von mehr als 410 Euro bekamen. Dazu gehören etwa Eltern-, Kranken-, Kurzarbeiter- oder Arbeitslosengeld. Auch Vermieter und manche Rentner müssen abhängig von ihren steuerpflichtigen Einkünften eine Erklärung abgeben.

Wer ausschließlich Arbeitslohn aus einem Beschäftigungsverhältnis bezogen hat und beispielsweise in Steuerklasse I abgerechnet wurde, ist dagegen häufig nicht verpflichtet. Bestehen Zweifel, sollte der eigene Fall rechtzeitig über Elster, eine Steuersoftware, einen Lohnsteuerhilfeverein oder eine Steuerberatung geprüft werden.

Frist verpasst? Das kann teuer werden

Wer abgeben muss und den Termin ohne genehmigte Verlängerung verstreichen lässt, riskiert einen Verspätungszuschlag. Dieser beträgt grundsätzlich 0,25 % der festgesetzten Steuer pro angefangenem Verspätungsmonat, mindestens jedoch 25 Euro. Ob und ab wann der Zuschlag festgesetzt werden muss oder kann, hängt von den gesetzlichen Voraussetzungen und dem Einzelfall ab.

Ist bereits absehbar, dass die Unterlagen nicht rechtzeitig vollständig werden, lässt sich beim Finanzamt eine Fristverlängerung beantragen. Eine nachvollziehbare Begründung – etwa eine längere Krankheit, ein Umzug oder noch fehlende Belege – kann die Chancen erhöhen. Ein Anspruch auf die Verlängerung besteht allerdings nicht. Der Antrag ist auch über Elster möglich.

Warum sich die freiwillige Steuererklärung lohnen kann

Auch ohne Abgabepflicht kann sich der Aufwand auszahlen. Fahrtkosten, Homeoffice, berufliche Anschaffungen, Fortbildungen, Versicherungsbeiträge, Kinderbetreuung sowie Handwerker- und haushaltsnahe Dienstleistungen können die Steuerlast senken.

Mieter sollten außerdem ihre Nebenkostenabrechnung prüfen: Darin enthaltene Aufwendungen etwa für Hausmeister, Gebäudereinigung, Gartenpflege oder Winterdienst können teilweise steuerlich berücksichtigt werden.

Wie groß der Vorteil ausfällt, hängt vollständig von der persönlichen Situation ab. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts erhielten im zuletzt ausgewerteten Veranlagungsjahr 2022 rund 13,2 Millionen Steuerpflichtige eine Rückzahlung. Die durchschnittliche Erstattung betrug 1.240 Euro. Gleichzeitig mussten 1,8 Millionen Steuerpflichtige nachzahlen, im Durchschnitt 1.263 Euro.

Für Anleger kann in der Anlage KAP Geld stecken

Anleger sollten ihre Steuerbescheinigungen besonders genau prüfen. Wurde kein oder ein zu niedriger Freistellungsauftrag eingerichtet, obwohl der Sparer-Pauschbetrag noch nicht ausgeschöpft war, lässt sich zu viel einbehaltene Kapitalertragsteuer gegebenenfalls über die Steuererklärung zurückholen. Der Sparer-Pauschbetrag liegt für das Jahr 2025 bei 1.000 Euro pro Person beziehungsweise 2.000 Euro bei gemeinsam veranlagten Ehe- und Lebenspartnern.

Auch eine Günstigerprüfung kann interessant sein: Liegt der persönliche Grenzsteuersatz unter dem pauschalen Abgeltungsteuersatz, prüft das Finanzamt auf Antrag, ob die individuelle Besteuerung günstiger ausfällt. Zusätzlich können Kapitalerträge bei ausländischen Anbietern, bankübergreifende Verlustverrechnungen oder bestimmte Krypto-Transaktionen weitere Angaben erforderlich machen.

Die Einzelheiten hängen stark vom jeweiligen Depot, den vorhandenen Bescheinigungen und der Art der Kapitalanlage ab. Mehr dazu findest du im ausführlichen onvista-Ratgeber zur Steuererklärung 2025 für Anleger.

Elster oder Steuersoftware: Was passt besser?

Elster ist das kostenlose Online-Portal der deutschen Finanzverwaltung, über das Steuerpflichtige ihre Steuererklärung elektronisch erstellen und direkt an das Finanzamt übermitteln können. Für bestimmte einfache Fälle steht zusätzlich MeinELSTER+ bereit, das bereits vorhandene Steuerdaten vorausgefüllt zusammenführen kann.

Eine kommerzielle Steuersoftware kostet zwar Geld, bietet dafür meist verständliche Rückfragen, Plausibilitätsprüfungen, Hinweise auf mögliche Abzüge und eine laufende Berechnung des voraussichtlichen Ergebnisses. Das kann besonders hilfreich sein, wenn mehrere Anlagen auszufüllen sind oder Begriffe wie Werbungskosten, Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen nicht zum Alltag gehören.

Für Selbstständige ist zusätzlich eine laufende Buchhaltungslösung sinnvoll. Sie ersetzt nicht zwangsläufig die Einkommensteuererklärung, kann aber Belege, Einnahmen und Ausgaben strukturiert vorbereiten und die Zusammenarbeit mit Steuersoftware oder Steuerberater erleichtern.

Fazit

Wer zur Abgabe der Steuererklärung 2025 verpflichtet ist, sollte den 31. Juli 2026 nicht verstreichen lassen. Fehlen noch Unterlagen, ist ein frühzeitiger Antrag auf Fristverlängerung besser, als den Termin kommentarlos zu verpassen.

Doch auch ohne Pflicht lohnt sich eine Prüfung. Arbeitnehmer können berufliche und private Aufwendungen geltend machen. Anleger können über die Anlage KAP unter anderem nicht ausgeschöpfte Freibeträge berücksichtigen lassen und eine Günstigerprüfung beantragen, um möglicherweise zu viel gezahlte Steuern zurückzuholen.

Mit Elster ist die Abgabe kostenlos möglich. Wer sich eine verständliche Führung durch die Erklärung, automatische Prüfungen und Hinweise auf mögliche Steuervorteile wünscht, kann für private Steuerfälle beispielsweise WISO Steuer*, Smartsteuer* oder die Steuertipps* nutzen.

* Hinweis: Dieser Artikel bietet eine allgemeine Orientierung und ersetzt keine individuelle Steuerberatung.