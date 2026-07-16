Streit in Kiew - Proteste nach Entlassung von Verteidigungsminister Fedorow

(durchgehend neu)

- von Dan ⁠Peleschuk und Max Hunder und Yuliia Dysa

Kiew, 16. Jul (Reuters) - Nach der Entlassung von Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow ist es in der Ukraine am Donnerstag zu in Kriegszeiten seltenen Protesten gekommen. Der Schritt offenbart einen tiefen Konflikt innerhalb der Kiewer Führung, der den Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg belasten könnte. Die zweite Kabinettsumbildung innerhalb eines Jahres stieß in der Bevölkerung auf Unmut. Der 35-jährige Fedorow, ein Technologieexperte, sollte die zahlenmäßig unterlegene ukrainische Armee eigentlich effizienter aufstellen. ‌Er wies ein Angebot von Präsident Wolodymyr Selenskyj zurück, als dessen Berater zu arbeiten, und erhob schwere Vorwürfe gegen Armeechef Olexander Syrskyj.

Fedorow warf Syrskyj vor, Initiativen des Verteidigungsministeriums zu blockieren und Probleme nicht direkt anzusprechen. "Anstatt sich zu überlegen, wie man Russland besiegen kann, hat ⁠er einen Weg gefunden, ⁠das Land zu spalten", sagte der ehemalige Minister vor Journalisten in Kiew. Der 60-jährige Syrskyj steht seit Anfang 2024 an der Spitze der Armee, sieht sich jedoch wegen eines starren Führungsstils und hoher Truppenverluste der Kritik von Soldaten ausgesetzt. Der ukrainische Generalstab reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters. Selenskyj hatte am Mittwoch erklärt, er erwarte eine engere Zusammenarbeit zwischen dem Verteidigungsministerium und dem Militär.

"IDIOTISCHE ENTSCHEIDUNGEN"

Die Entlassung Fedorows löste heftige Reaktionen in der Bevölkerung und im Militär aus. Mehr als 1000 Menschen demonstrierten vor dem Präsidialamt in Kiew und forderten die ‌Absetzung Syrskyjs. Zudem trat Pawlo Jelisarow, ein stellvertretender Kommandeur der Luftwaffe und wichtiger Akteur ‌im Drohnenkrieg, als Reaktion auf die Entlassung von seinem Amt zurück. Er bezeichnete die Entscheidung als "schweren Rückschlag" für die Verteidigung des Landes. Der Chefredakteur des ukrainischen Mediums NV, Witalij Sytsch, kritisierte Selenskyj scharf: "In schwierigen Momenten verhält sich Selenskyj wie ein Held. Wir sollten jedoch nicht vergessen, dass diese Krisen oft durch ⁠seine idiotischen Entscheidungen verursacht werden."

Auch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius bedauerte die Entlassung Fedorows. Die jüngsten ukrainischen Erfolge wie der Einsatz von Drohneneinheiten an der Front ‌trügen die Handschrift des ehemaligen Ministers, erklärte der SPD-Politiker. "Nicht zuletzt Dein Mut ⁠zur Innovation hat in diesem langjährigen Krieg den Ukrainern neuen Schwung verliehen", hieß es in einer persönlichen Botschaft des Ministers an Fedorow. Pistorius würdigte zudem die "exzellente und vertrauensvolle Zusammenarbeit" bei der strategischen Partnerschaft beider Länder. Deutschland unterstütze die Ukraine massiv und lerne gleichzeitig von deren Erfahrungen auf dem Schlachtfeld. Er hoffe, dass Fedorow politisch aktiv bleibe.

MANGEL AN TRUPPEN UND FLUGABWEHR

Die Personalie ist ‌Teil einer größeren Regierungsumbildung. Das Parlament stimmte am Donnerstag für eine neue Regierung ⁠unter Führung des neuen Ministerpräsidenten Serhij Korezkyj, einem ehemaligen Energiemanager. ⁠Selenskyj teilte mit, er habe noch nicht entschieden, wer neuer Verteidigungsminister werde. Als ein Kandidat gilt der bisherige Innenminister Ihor Klymenko. Korezkyj erklärte auf der Plattform X, die Hauptaufgabe seiner Regierung bestehe darin, die Armee vollständig mit Drohnen auszustatten, den Verteidigungssektor auszubauen und das Energienetz auf weitere russische Angriffe im Winter vorzubereiten.

Fedorow gilt als Modernisierer, der die Bürokratie abgebaut und den Drohnenkrieg vorangetrieben hat. Seine Reformen bei der Rüstungsbeschaffung stießen jedoch im Staatsapparat auf Widerstand. Zudem wurde ihm vorgeworfen, die versprochene Reform der Rekrutierung nicht schnell genug umgesetzt zu haben.

Der Kreml teilte mit, man verfolge die Regierungsumbildung. Ein neuer Ministerpräsident oder Verteidigungsminister ändere jedoch nichts, solange Kiew nicht zu einer "verantwortungsvollen Entscheidung" für eine Friedensregelung bereit sei. Die Ukraine befindet sich derzeit in einer ihrer besten Ausgangslagen seit Ende 2022 und schwächt die russische Kriegsmaschinerie ⁠durch Drohnen- und Raketenangriffe auf den Ölsektor und die Logistik. Die ukrainischen Streitkräfte stehen dennoch im Osten unter anhaltendem russischen Druck und leiden unter einem erheblichen Mangel an Bodentruppen sowie an Luftabwehrsystemen.

(Mitarbeit Olena Harmash und Sabine SieboldBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Sabine EhrhardtBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ‌Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)