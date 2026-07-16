Syngenta verklagt BASF wegen mutmaßlicher Patentverletzung bei Herbizid

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Washington, ⁠15. Jul (Reuters) - Der Agrarkonzern Syngenta hat BASF im US-Bundesstaat Delaware wegen einer mutmaßlichen Patentverletzung verklagt. In der am ‌Mittwoch veröffentlichten Klageschrift wirft Syngenta dem deutschen Chemiekonzern vor, mit dem ⁠neuen Mais-Herbizid ⁠Ridivex ein Patent auf das Konkurrenzprodukt Storen zu verletzen. Dabei gehe es um die chemische Formel für einen Unkrautvernichter, der mit ‌einem Schutzstoff für die ‌Nutzpflanzen kombiniert sei. Syngenta rechnet nach eigenen Angaben in den kommenden Tagen ⁠mit der Zulassung von Ridivex durch ‌die US-Umweltschutzbehörde EPA. ⁠Das Unternehmen beantragte vor Gericht, die Markteinführung in den USA zu stoppen, und verlangte Schadenersatz in ‌nicht bezifferter ⁠Höhe.

BASF teilte mit, man ⁠habe die am Dienstag eingereichte Klage zur Kenntnis genommen und prüfe diese. Von Syngenta lag zunächst keine weitere Stellungnahme vor.

(Bericht von Blake BrittainBearbeitet von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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