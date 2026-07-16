Taiwan Semi liefert – warum die Aktie trotzdem fällt

► Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *

► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/

► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP

► Website: https://www.markuskoch.de/

► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



Die Wall Street startet gemischt, mit den KI-Werten unter Druck. Belastet wird der Halbleitersektor durch Taiwan Semiconductor, das zwar starke Quartalszahlen vorlegt und die Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf mehr als 40 Prozent Wachstum anhebt, gleichzeitig aber einen kräftigen Anstieg der Investitionen ankündigt und auf Margendruck sowie eine schwächere Nachfrage in klassischen Konsumentenmärkten verweist. Genau das nährt erneut die Debatte, ob der KI-Boom dauerhaft strukturell oder am Ende doch zyklisch ist. Entsprechend geraten Halbleiterwerte unter Druck, nachdem auch Samsung und SK Hynix in Asien deutlich nachgegeben haben. Makroseitig stehen heute die Einzelhandelsumsätze im Fokus, während die geopolitischen Spannungen etwas nachlassen. Iran hat nach anderthalb Jahren eine US-Staatsbürgerin freigelassen, Donald Trump spricht von einer Geste des guten Willens, und auch Vizepräsident JD Vance betont, dass die USA keine militärische Eskalation mit Bodentruppen anstreben. Bei den Quartalszahlen überzeugen dagegen UnitedHealth, GE Aerospace, State Street und US Bancorp mit starken Ergebnissen und angehobenen Jahresprognosen. Unternehmensseitig sorgt zudem Apple für Aufmerksamkeit: Laut Medienberichten prüft der Konzern Übernahmen im Halbleiterbereich, um die Entwicklung eigener KI-Serverchips zu beschleunigen. Nvidia profitiert derweil von einem Großauftrag aus Japan über rund 27.500 Rubin Chips für den Aufbau einer nationalen KI-Infrastruktur.



00:00 Intro

00:24 Überblick

01:02 Gegenwind bei Halbleitern | Angst treibt Korrektur an

04:56 ETFs mit Hebel erzeugen Volatilität, Südkorea interveniert

06:43 TSMC Aktie fällt trotz guter Zahlen | Analysten

10:20 Faktor Saisonalität

14:13 United Health | JB Hunt | US Bancorp | United Air u.m.

17:57 Rede Trump | Entwicklungen Iran | Renditen bleiben hoch

23:18 Meldungen: ASML | Apple | Datencenter | SpaceX u.m.

26:44 Korruption in der Politik

28:06 Meldungen: Uber übernimmt Delivery Hero

28:45 Analysten: Amazon | Blackrock | Hilton | Lululemon u.v.m.

31:30 Statement zu gesellschaftlicher Entwicklung durch Trump-Politik



*Werbung