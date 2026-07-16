Taiwan Semi: Wieso der Rücksetzer eine Chance ist

Was bewegt die Aktie?

Taiwan Semiconductor meldete einen klaren Double Beat. Erwartet waren 3,81 Dollar Gewinn je Aktie, geliefert wurden 4,31 Dollar. Beim Umsatz standen erwartete 39,8 Milliarden Dollar tatsächlichen 40 Milliarden Dollar gegenüber.

Die Margen fallen außergewöhnlich stark aus. Die Bruttomarge lag bei 68 Prozent, die operative Marge bei 60 Prozent und die Nettomarge bei 56 Prozent. Besonders wichtig bleiben die fortschrittlichen Fertigungstechnologien. drei-Nanometer- und fünf-Nanometer-Produktion machten 30 beziehungsweise 33 Prozent aus. Technologien unter sieben Nanometern kamen zusammen auf 77 Prozent des Wafer-Umsatzes.

Der Free Cashflow sank, weil die Investitionen stärker stiegen als der operative Cashflow. Taiwan Semiconductor baut die Produktion in den USA aus und plant dort künftig zwölf Produktions- und Packaging-Anlagen. Die Gesamtinvestition wurde auf 265 Milliarden Dollar angehoben.

Einschätzung

Die Aktie verlor trotz starker Zahlen rund fünf Prozent. Diese Reaktion wirkt überzogen, weil Taiwan Semiconductor zugleich die Umsatzprognose für das laufende Jahr von mindestens 30 Prozent Wachstum auf mehr als 40 Prozent Wachstum erhöhte. Der Rücksetzer bleibt daher eine Kaufgelegenheit.