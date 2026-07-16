Trading-Chance Platin: Short-Chance

Good to know about: Platin

Das extrem seltene und widerstandsfähige Edelmetall Platin ist für die moderne Industrie und die Finanzwelt gleichermaßen von unschätzbarem Wert. Seine außergewöhnlichen physikalischen Eigenschaften – allen voran ein extrem hoher Schmelzpunkt, eine hervorragende elektrische Leitfähigkeit sowie eine immense Beständigkeit gegen Korrosion und Säuren – machen es zu einem unverzichtbaren Werkstoff in der globalen Wirtschaft.

Die wichtigste Verwendung findet dieser Rohstoff in der Automobilindustrie, wo er als hocheffizienter Katalysator in Abgassystemen eingesetzt wird, um schädliche Emissionen in ungiftige Gase umzuwandeln. Darüber hinaus ist er ein Schlüsselkompetent in der chemischen Industrie für die Herstellung von Düngemitteln und Kunststoffen, dient in der Medizin zur Produktion von Herzschrittmachern sowie Krebsmedikamenten und ist im Luxussegment für die Schmuckherstellung sowie als physische Wertanlage in Form von Barren und Münzen gefragt. In jüngster Zeit gewinnt das Metall zudem eine strategische Schlüsselrolle in der aufstrebenden Wasserstoffwirtschaft, da es sowohl für die Elektrolyse zur Wasserstoffherstellung als auch in Brennstoffzellen als Katalysator benötigt wird.

Die geografische Verteilung der weltweiten Vorkommen ist extrem konzentriert, was die Lieferketten anfällig für geopolitische und wirtschaftliche Schwankungen macht. Der mit Abstand größte Hauptproduzent ist Südafrika, das weit über siebzig Prozent des globalen Angebots fördert, gefolgt von Russland und Simbabwe, während Nordamerika nur einen vergleichsweise geringen Anteil beisteuert. Da die bekannten, wirtschaftlich abbaubaren Bestände in der Erdkruste im Vergleich zu anderen Industriemetallen verschwindend gering sind, wird ein erheblicher Teil des jährlichen Bedarfs inzwischen durch das Recycling von alten Autokatalysatoren und Altgoldschmuck gedeckt.

Der Abbau gestaltet sich als technisch hochkomplex und extrem energieintensiv. Der Großteil des Materials wird im Untertagebau aus tiefen, engen Flözen gewonnen, die oft mehr als einen Kilometer unter der Erdoberfläche liegen. Die Arbeiter müssen sich dort unter extremen Temperaturen und hohem Druck durch hartes Gestein arbeiten. Nach der Förderung des Roherzes sind aufwendige physikalische und chemische Prozesse notwendig, um das Metall zu konzentrieren und zu raffinieren; um eine einzige Unze des reinen Endprodukts zu gewinnen, müssen oft mehrere Tonnen Erz abgebaut und verarbeitet werden.

Der Marktpreis des Metalls wird von einer Reihe fundamentaler Treiber bestimmt, die sowohl die Angebots- als auch die Nachfrageseite betreffen. Auf der Angebotsseite spielen vor allem die Förderkosten, die politische Stabilität in Südafrika sowie die dortige, oft unzuverlässige Stromversorgung eine entscheidende Rolle, da Produktionsausfälle in den dortigen Minen sofort zu einer Verknappung führen. Auf der Nachfrageseite reagiert der Preis sensibel auf die Konjunkturzyklen der Automobilbranche und die strenger werdenden globalen Emissionsgesetze. Zudem beeinflussen der technologische Wandel, wie der Übergang zur Elektromobilität oder der Aufbau der Wasserstoff-Infrastruktur, sowie das allgemeine Interesse von Investoren in Zeiten hoher Inflation die Preisbildung maßgeblich.

Wasserstoff als langfristiger Preistreiber?

Die langfristigen Preistreiber von Platin hängen stark an zwei miteinander verknüpften Faktoren: der Zukunft der Wasserstoffwirtschaft und den fundamentalen Angebotsengpässen in Südafrika.

Aktuelle Marktdaten des World Platinum Investment Council (WPIC) prognostizieren ein strukturelles Marktdefizit von rund 297.000 Unzen. Da die oberirdischen Lagerbestände rasant schrumpfen, stützen diese beiden Säulen den langfristigen Wert des Edelmetalls erheblich.

1. Die Rolle der Wasserstofftechnologie (Nachfrageseite)

Wasserstoff gilt als der langfristig wichtigste Wachstumstreiber für die Platin-Nachfrage. Platin besitzt einzigartige katalytische Eigenschaften, die in zwei Schlüsselbereichen der Dekarbonisierung unverzichtbar sind:

PEM-Elektrolyseure (Erzeugung): Bei der Herstellung von grünem Wasserstoff mittels Protonenaustauschmembran-Elektrolyse (PEM) wird Platin (zusammen mit Iridium) als Katalysator auf den Elektroden eingesetzt, um Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zu spalten.

Brennstoffzellen (Nutzung): In Wasserstoff-Fahrzeugen (vor allem schweren Lkw, Bussen und Zügen) wandeln Brennstoffzellen Wasserstoff in Strom um. Ein einziger moderner Wasserstoff-Lkw benötigt dabei rund 100 Gramm Platin – das ist das Vielfache dessen, was in einem herkömmlichen Diesel-Katalysator verbaut ist.

Politische Unterstützung: Gesetzliche Rahmenbedingungen beschleunigen diesen Bedarf massiv. Ein Beispiel ist das deutsche Wasserstoffbeschleunigungsgesetz, das den Ausbau der Infrastruktur bis 2045 vorschreibt und damit eine langfristige, politisch abgesicherte Platin-Nachfrage generiert.

2. Produktionsdaten & Engpässe in Südafrika (Angebotsseite)

Südafrika hält rund 80 % der weltweiten Platinreserven und steuert gut 75 % der globalen Minenproduktion bei. Genau hier liegt das größte Nadelöhr des Marktes: Die Globale Platinkonzentration (Südafrika) beträgt zirka 75-80%

Struktureller Investitionsstau: Südafrikanische Minenbetreiber wie Impala Platinum (Implats) oder Platinum Group Metals Ltd. kämpfen mit extrem tiefen, schwer zugänglichen Minen und stark gestiegenen Produktionskosten. Neue Großprojekte wie das Waterberg-Projekt befinden sich erst in der Entwicklungs- oder Machbarkeitsphase und können kurzfristige Ausfälle nicht kompensieren.

Infrastruktur- und Stromkrise: Das südafrikanische Stromnetz (Eskom) bleibt extrem unzuverlässig. Regelmäßige, geplante Stromabschaltungen (Load Shedding) zwingen die Minen und Schmelzen immer wieder zu Produktionsdrosselungen.

Schrumpfende Lagerbestände: Weil die Minenförderung stagniert, die industrielle Nachfrage (auch durch neue Abgasnormen in China) aber hoch bleibt, decken die globalen, oberirdischen Platinbestände rechnerisch weniger als drei Monate der weltweiten Nachfrage ab.

Aktuelle Saisonale Schwäche und deren fundamentale Gründe

Platin weist zwischen Juli und Oktober häufig eine saisonale Schwächephase auf. Dies liegt vor allem an der Sommerflaute in der Automobilindustrie (wichtigster Nachfrager für Katalysatoren), geringerer Schmucknachfrage (historisch schwache Monate im asiatischen Raum) und Gewinnmitnahmen von Investoren nach dem Ende der typischen Frühjahrsrallye.

Die wichtigsten Faktoren, die diese saisonale Schwäche bedingen:

Automobil-Sommerpause: Viele Produktionsstätten in Europa und den USA drosseln im Juli und August ihre Bänder für Wartungsarbeiten. Da Platin massiv in der Autoabgasreinigung eingesetzt wird, sinkt die reale Industrienachfrage in dieser Zeit.

Zyklischer Schmuckabsatz: Die Schmuckindustrie – besonders in Hauptmärkten wie China – deckt sich traditionell eher im Frühjahr oder zum Jahresende ein. Der Sommer gilt als umsatzschwach, was den Kassamarkt zusätzlich belastet.

Saisonale Investorenmentalität: Nach einem oft starken ersten Halbjahr nutzen viele institutionelle Anleger den Sommer zur Portfolio-Umschichtung oder realisieren Gewinne (Sommerloch), was zu einem geringeren Handelsvolumen und Kursdruck führt.

Makroökonomische Faktoren: Oft fallen in diese Monate auch geldpolitische Entscheidungen der US-Notenbank Fed, die durch Zinsängste oder Zinserhöhungen den gesamten Edelmetallkomplex (inklusive Gold) und damit auch Platin belasten.

Stabiles Trading-Setup bis Anfang Oktober

Unser heutiges saisonales Trading-Setup steigt alljährlich am 16. Juli Short auf Platin ein und schließt die Position zum Handelsende des ersten Oktober-Handelstages. Von der Zeit des Rohstoff-Hypes 2008 bis 2011 abgesehen handelt es sich hier um ein extrem stabiles und geringe Schwankungen verursachendes Trading-Setup. Unter den Verlierer-Trades (siehe Balken-Histogramm innerhalb der Equity-Kurve) gab es tatsächlich gerade einmal vier nennenswerte Verluste.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Während langfristig die Zeichen für Platin eher auf steigende Notierungen stehen, haben wir ein kurzfristiges Swing-Setup von heute bis Anfang Oktober. Passend dazu haben wir ein entsprechendes Produkt ausgewählt, mit dem wir von potenziell fallenden Preisen profitieren können. Nachfolgend stellen wir Ihnen das Produkt vor.

Open end Turbo Bear Optionsschein auf Platin

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Bear Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und K.O.-Schwelle gleichauf bei 1879,288 US-Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 1662 Dollar entspricht das einem Hebel von 7,20. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet UN6QAX.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 1750-1800 USD

Unterstützungen: 1200 und 1500 USD

Open end Turbo Bear Optionsschein auf Platin

Basiswert Platin WKN UN6QAX ISIN DE000UN6QAX3 Basispreis 1879,288 USD K.O.-Schwelle 1879,288 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 7,20 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.