TSMC hebt Prognose – Novo Nordisk stark, Apple sucht KI-Chips

Novo Nordisk: Die Tablette verändert das Spiel

Die orale Wegovy-Version erhält grünes Licht in Europa und startet in den USA mit bemerkenswerter Dynamik. Kann Novo Nordisk damit seinen Vorsprung gegenüber Eli Lilly ausbauen und die zuletzt angeschlagene Aktie nachhaltig stabilisieren?

TSMC: Rekordzahlen – und trotzdem fällt die Aktie

Der weltgrößte Chipauftragsfertiger TSMC liefert starke Ergebnisse, hebt seine Prognose an und plant deutlich höhere Investitionen. Im Mittelpunkt steht die Frage, warum der Markt dennoch zurückhaltend reagiert und was der Ausblick bis 2030 für den gesamten KI-Sektor bedeutet.

Apple: Kommt jetzt der große KI-Chip-Zukauf?

Apple soll mit Banken und Halbleiter-Start-ups über mögliche Übernahmen sprechen. Wir schauen darauf, welche strategischen Lücken der Konzern schließen könnte und welche Folgen ein größerer Deal für Apples KI-Pläne hätte.