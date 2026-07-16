Märkte heute

TSMC hebt Prognose – Novo Nordisk stark, Apple sucht KI-Chips

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Delivery Hero, BASF, ASML, Novo Nordisk, ServiceNow, Progressive, Morgan Stanley, BlackRock, Micron, Taiwan Semiconductor und Apple.

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EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Micron Technology
BASF
ASML
Apple
ServiceNow
TSMC Taiwan Semiconductor (ADR)
Eli Lilly and Company
Blackrock
Delivery Hero
TSMC Taiwan Semiconductor
ASML Holding (ADR)
UPS
Morgan Stanley
Novo Nordisk (ADR)
Progressive
Delivery Hero (ADR)

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