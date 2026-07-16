TSMC mit fünftem Rekord-Quartalsgewinn in Folge

Reuters · Uhr
Thema: KI
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Taipeh, ⁠16. Jul (Reuters) - Dank einer ungebrochenen Nachfrage nach KI-Prozessoren hat TSMC seinen Gewinn erneut überraschend stark gesteigert. Der Überschuss ‌stieg im zweiten Quartal um 77 Prozent auf umgerechnet 19,15 Milliarden Euro, ⁠teilte ⁠der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger am Donnerstag mit. Analysten hatten mit rund zwei Milliarden Euro weniger gerechnet.

Der wertvollste börsennotierte Konzern Asiens hatte zu Wochenbeginn ‌ein Umsatzplus von 36 ‌Prozent auf umgerechnet knapp 35 Milliarden Euro bekanntgegeben. Der wichtigste Wachstumstreiber für ⁠das taiwanische Unternehmen, das den weltgrößten Halbleiter-Konzern ‌Nvidia und den ⁠iPhone-Anbieter Apple zu seinen Kunden zählt, ist das Geschäft mit modernen Hochleistungschips. Es steuert inzwischen etwa ‌ein Viertel ⁠zum Gesamtumsatz bei. Im ⁠dritten Quartal 2023 hatte der Anteil bei lediglich sechs Prozent gelegen.

(Bericht von Wen-Yee Lee, Faith Hung and Ben Blanchard; geschrieben von Hakan Ersen. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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