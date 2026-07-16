Frankfurt, ⁠16. Jul (Reuters) - Uber greift wie erwartet nach Delivery Hero. Der US-Konzern legte den ‌Aktionären des deutschen Essenslieferanten am Donnerstag ein Angebot über ⁠41,50 ⁠Euro je Anteilsschein vor. Das entspricht einem Transaktionsvolumen von etwa 12,7 Milliarden Euro. Der Großaktionär Prosus ‌habe zugestimmt, seine ‌knapp 17-prozentige Beteiligung an Delivery Hero abzugeben. Der US-Fahrdienstvermittler ⁠und -Essenslieferant Uber machte die Übernahme ‌von einer ⁠Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent plus einer Aktie abhängig. Inklusive Derivaten hatte sich ‌Uber ⁠zuvor bereits knapp ⁠37 Prozent der Anteile an Delivery Hero gesichert.

(Bericht von Hakan Ersen. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ⁠unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)