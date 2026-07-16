Uber übernimmt Delivery Hero für etwa 12,7 Milliarden Euro
Frankfurt, 16. Jul (Reuters) - Uber greift wie erwartet nach Delivery Hero. Der US-Konzern legte den Aktionären des deutschen Essenslieferanten am Donnerstag ein Angebot über 41,50 Euro je Anteilsschein vor. Das entspricht einem Transaktionsvolumen von etwa 12,7 Milliarden Euro. Der Großaktionär Prosus habe zugestimmt, seine knapp 17-prozentige Beteiligung an Delivery Hero abzugeben. Der US-Fahrdienstvermittler und -Essenslieferant Uber machte die Übernahme von einer Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent plus einer Aktie abhängig. Inklusive Derivaten hatte sich Uber zuvor bereits knapp 37 Prozent der Anteile an Delivery Hero gesichert.
(Bericht von Hakan Ersen. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
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