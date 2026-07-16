Uber übernimmt Delivery Hero für Milliardensumme

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Berlin (dpa) - Der US-Fahrdienstleister Uber übernimmt den deutschen Essenslieferdienst Delivery Hero für eine Milliardensumme. Das im MDax notierte Unternehmen bestätigte, dass es sich mit dem US-Konzern zusammenschließt.

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