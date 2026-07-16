UN befürchten über 500 Tote bei Bootsunglücken vor Myanmar

Bangkok, 16. ⁠Jul (Reuters) - Bei Bootsunglücken vor der Küste von Myanmar könnten nach Angaben von UN-Organisationen in jüngster Zeit mehr als 500 Menschen ums Leben gekommen sein - die ‌meisten von ihnen vermutlich Angehörige der Rohingya-Minderheit. Das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) und die Internationale Organisation für Migration (IOM) teilten am ⁠Donnerstag mit, ⁠in den vergangenen Wochen seien zwei Flüchtlingsboote gekentert. Es werde befürchtet, dass alle Insassen gestorben seien. Zum ersten Boot mit rund 250 Menschen an Bord sei der Kontakt bereits kurz nach der ‌Abfahrt aus Myanmar Ende Juni abgerissen. ‌Ein zweites Schiff mit etwa 280 Passagieren sei mutmaßlich am 8. Juli gesunken.

"Obwohl die Vorfälle und Opferzahlen ⁠noch offiziell bestätigt werden müssen, sind UNHCR und IOM ‌zutiefst besorgt über den ⁠möglicherweise verheerenden Verlust von Menschenleben", teilten die Organisationen mit. Bei den Passagieren handele es sich größtenteils um Rohingya. Einige von ihnen seien zuvor ‌aus Flüchtlingslagern in Bangladesch ⁠angereist. Angehörige der muslimischen Minderheit ⁠riskieren seit Jahren ihr Leben auf seeuntüchtigen Holzbooten. Sie fliehen vor der Gewalt in ihrer Heimat Myanmar sowie vor katastrophalen Bedingungen in überfüllten Flüchtlingslagern in Bangladesch. Ihr Ziel sind meist Länder wie Malaysia, Indonesien oder Thailand.

(Bericht von Devjyot Ghoshal, bearbeitet von Elke Ahlswede. Redigiert von Olaf Brenner. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)