Brückeneinsturz in Genua - Ex-Autobahnchef zu zwölf Jahren Haft verurteilt

Genua, 16. ⁠Jul (Reuters) - Fast acht Jahre nach dem Einsturz der Morandi-Autobahnbrücke in Genua mit 43 Toten hat ein italienisches Gericht den ehemaligen Chef der Betreibergesellschaft Autostrade per l'Italia zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt. Giovanni Castellucci muss für zwölf Jahre ins Gefängnis, wie die ‌Richter am Donnerstag mitteilten. Castellucci wurde wegen fahrlässiger Tötung in mehreren Fällen verurteilt. Er war zum Zeitpunkt des Unglücks im August 2018 zudem Chef der ⁠damaligen Autostrade-Muttergesellschaft ⁠Atlantia. Der Manager verbüßt bereits wegen eines anderen tödlichen Vorfalls auf einem Viadukt in Süditalien im Jahr 2013 eine sechsjährige Haftstrafe. Bei der Urteilsverkündung war er nicht im Gericht anwesend. Sein Anwalt sprach von einer "Niederlage für die Wahrheit" und kündigte Berufung an. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Insgesamt standen in dem Mammutprozess ‌57 Personen unter Anklage. Neben Castellucci verurteilten die ‌Richter 31 weitere Angeklagte zu Haftstrafen von bis zu elf Jahren. 25 Beschuldigte wurden freigesprochen oder das Verfahren wurde wegen Verjährung eingestellt. Die Staatsanwaltschaft hatte für Castellucci eine ⁠Haftstrafe von 18,5 Jahren gefordert. Sie warf den Beschuldigten vor, notwendige Wartungsarbeiten vernachlässigt und ‌Warnsignale ignoriert zu haben. Die Verteidigung ⁠hatte auf Freispruch plädiert und einen Konstruktionsfehler für das Unglück verantwortlich gemacht.

Bei der Verlesung des Urteils durch den Vorsitzenden Richter Paolo Lepri herrschte Schweigen im Gerichtssaal. Anwesend waren rund 400 Angehörige, Anwälte und Journalisten. Einige ‌der Angehörigen brachen in Tränen aus und ⁠umarmten sich. "Wir müssen das Urteil erst ⁠besser verstehen, da eine große Zahl von Angeklagten betroffen ist", sagte eine Sprecherin der Opfer-Hinterbliebenen. Sie verlor bei dem Unglück ihre Schwester, ihren Schwager und deren zwei Kinder. Der Einsturz der Brücke während eines schweren Sommerunwetters am 14. August 2018 hatte in Italien eine Debatte über den Zustand der Infrastruktur und die Privatisierung des Autobahnnetzes ausgelöst. Ein 200 Meter langer Abschnitt der Morandi-Brücke war damals 50 Meter in die Tiefe gestürzt und hatte Fahrzeuge mitgerissen.

(Bericht ⁠von Emilio Parodi, geschrieben von Philipp Krach, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)