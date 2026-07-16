US-Wirtschaft
USA: Einzelhandelsumsätze steigen wie erwartet
dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Die Umsätze im US-Einzelhandel sind im Juni wie erwartet gestiegen. Sie legten im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten dies im Schnitt erwartet.
Im Mai waren die Erlöse etwas stärker gestiegen als bisher bekannt. Das Ministerium revidierte den Anstieg auf ein Prozent, nachdem zunächst ein Plus von 0,9 Prozent ermittelt worden war.
Ohne die volatilen Umsätze mit Fahrzeugverkäufen fielen die Einzelhandelserlöse um 0,2 Prozent. Hier war ein Rückgang von 0,1 Prozent erwartet worden.
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