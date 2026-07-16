Welche Zahlen für die KI-Rally besonders wichtig sind

Es ist wieder soweit. In den kommenden Wochen öffnen hunderte Unternehmen weltweit ihre Bücher und zeigen, wie es im zweiten Quartal lief. IBM beispielsweise schockierte in dieser Woche schon ordentlich, natürlich wegen des einen großen Themas am Markt: Künstliche Intelligenz (KI).

Weil die Kunden des IT-Konzerns lieber Server und Chips statt Software kauften, verfehlte IBM die Erwartungen deutlich. Der Markt quittierte die schwachen Zahlen mit einem 25-prozentigen Abverkauf, dem größten Tagesminus der Aktie jemals.

Was diese Berichtssaison so besonders macht

Die Berichtssaison ist ein regelmäßiges Schauspiel an den Märkten, und im Grunde nichts Ungewohntes. Allerdings gibt es kleine Unterschiede zwischen den vier einzelnen Berichtssaisons. So finden die Zahlen zum Schlussquartal mehr Beachtung als die Ergebnisse des erfahrungsgemäß unaufgeregten Sommertrimesters (Q3). Auch die Q2-Zahlen sind üblicherweise weniger spannend.

Dieses Jahr ist es etwas anders, wie schon das Beispiel IBM zeigte. Die Märkte sind weiter im Bann der KI-Euphorie, gleichzeitig ist die Nervosität spürbar. Immer wieder leiden die KI-Profiteure dieses Jahres, die Halbleiter-Aktien, unter heftigen Gewinnmitnahmen, weil die Investoren Ängste bekommen, dass der Boom nicht wie erhofft anhalten wird.

Genau deshalb wird diese Berichtssaison spannend. Weniger zählen dabei die nüchternen Zahlen, sondern mehr, ob die Konzerne optimistisch bleiben. Beispiel ASML: Der niederländische Hersteller für Lithographie-Maschinen, als Zulieferer Monopolist für die fortgeschrittensten Chip-Hersteller, verkündete 9,3 Milliarden Euro Umsatz und damit mehr als erwartet für das zweite Quartal.

Mehr noch begeisterte ASML mit dem Ausblick. Bereits zum zweiten Mal erhöhte der Konzern die Jahresumsatz-Prognose von 36 bis 40 Milliarden auf 43 bis 45 Milliarden Euro, und rechnet darüber hinaus mit noch höheren Bruttomargen von bis zu 56 Prozent.

Diese Zahlen solltest du im Blick haben

Jeder Chip-Konzern, jede KI-nahe Firma, die wie ASML Optimismus versprühen kann, wird damit die KI-Rally stützen. Umgekehrt dürften schwache Zahlen und verhaltene Ausblicke Ernüchterung bringen, und die Rally anfällig für Rücksetzer machen. Wir zeigen dir nachfolgend chronologisch auf, welche Zahlen wir in dieser Berichtssaison als wichtig erachten. Dazu gibt's auch einen kurzen Überblick über die Bewertungen und die Entwicklung in den vergangenen zwölf Monaten.

22. Juli – Tesla und Alphabet

Moment mal, ist ein Autohersteller wichtig für die KI-Rally? Durchaus, kann man zumindest bei Tesla sagen. Chef und Großaktionär Elon Musk plant, Tesla zu einem Roboter- und KI-Unternehmen umzubauen. Auf diesem Versprechen basiert praktisch Teslas gesamter Kurs, wenngleich es im Kerngeschäft mit Autos zuletzt wieder etwas besser lief.

Wichtig hier wird, welche Prognosen Musk zum Robotergeschäft abgibt, und ob er vielleicht neue Kooperationen mit weiteren Firmen in seinem Imperium, allen voran SpaceX, ankündigt.

Konzern KGV 5-Jahres-Schnitt Kursentwicklung (1 Jahr) Tesla 176,7 104,1 25 Prozent Alphabet 28,6 22,7 98 Prozent

Am gleichen Tag wird auch Google-Mutter Alphabet die Bücher öffnen. Im Fokus stehen dabei Zahlen aus der Cloud-Sparte, denn dort ist das KI-Geschäft verortet. Eine überraschend gute Entwicklung hier würde signalisieren, dass die „Hyperscaler“-Konzerne den Ausbau der KI-Infrastruktur auch gut monetarisieren können.

Einfacher gesagt: Alphabet kann beweisen, dass sich die schwindelerregend hohen Ausgaben für Rechenkraft auch wirklich rentieren.

23. Juli – Intel, SAP

Am darauffolgenden Tag stehen Zahlen von Intel und SAP an. Schwer denkbar ist, dass beide Konzerne dabei glänzen. Intel gehört zu den Gewinnern des KI-Ausbaus, während SAP in den vergangenen Monaten heftig darunter litt, dass KI das Softwaregeschäft vernichten, mindestens aber nachhaltig schädigen könnte.

Konzern KGV 5-Jahres-Schnitt Kursentwicklung (1 Jahr) Intel 100,7 47,3 362 Prozent SAP 18,3 27,4 -47 Prozent

Schwache SAP-Zahlen würden diese Ängste verstärken, während starke Intel-Zahlen ein weiteres Indiz dafür wären, dass die Welt weiterhin nicht genug KI-Chips bekommen kann.

29. Juli – Microsoft, Meta, Qualcomm, Lam Research, Arm

Der intensivste Tag dieser Berichtssaison fällt in die letzte Juli-Woche. Mit Microsoft und Meta legen zwei Tech-Giganten Zahlen vor, die beide zuletzt weniger gut abschnitten. Microsoft leidet wie SAP zwar unter Verdrängungsängsten im Kerngeschäft, während der Markt bei Meta rätselte, ob der Konzern wirklich ähnlich gigantische Beträge in KI investieren muss wie Amazon oder Alphabet.

Die beiden Wettbewerber brauchen für ihr Cloud-Geschäft nämlich ohnehin mehr Rechenzentren, Meta eher weniger. Allerdings kündigte der Zuckerberg-Konzern an, in eben diese Branche einsteigen zu wollen. Womöglich erwarten Anleger hier nähere Infos zu dieser Strategie. Microsoft muss unterdessen zeigen, dass sich KI lohnt, ohne zu sehr am Software-Geschäft zu zehren.

Konzern KGV 5-Jahres-Schnitt Kursentwicklung (1 Jahr) Microsoft 20,8 29,9 -23,5 Prozent Meta 20,2 21,6 -8,3 Prozent Qualcomm 18,1 14,2 +15,4 Prozent Lam Research 45,7 23,4 +247 Prozent Arm 129,7 81,0 99 Prozent

Noch dazu veröffentlichen an diesem Tag mit Qualcomm, Lam Research und Arm drei Chip-Konzerne Zahlen. Diese sind zwar weniger relevant als beispielsweise die Nvidia-Zahlen, nichtsdestotrotz aber Indikatoren für die Breite des KI-Booms.

30. Juli – Amazon, Apple

Keine Ruhepause: Am darauffolgenden Donnerstag geht’s direkt mit Amazon und Apple weiter, zwei weiteren Giganten aus dem Reigen der „Magnificent Seven“. Bei Amazon verhält es sich prinzipiell wie bei Alphabet. Der Konzern muss zeigen, ob sich die „Capex“-Ausgaben für KI in Erlöse umwandeln lassen, immerhin plant Amazon, allein in diesem Jahr 200 Milliarden Dollar in den KI-Ausbau zu stecken.

Konzern KGV 5-Jahres-Schnitt Kursentwicklung (1 Jahr) Amazon 29,6 50,6 +9,7 Prozent Apple 34,5 28,4 +50,9 Prozent

Apple wiederum ist einer der wenigen Tech-Großkonzerne, der im Vergleich praktisch kein Geld für KI in die Hand nimmt, und die Dienste lieber einkauft. Manche Investoren halten das für einen cleveren Zug, allerdings brodelt es durchaus etwas beim iPhone-Hersteller. Jüngst klagte Apple beispielsweise gegen OpenAI. Und auf den aktuellen Niveaus scheint die Aktie etwas teuer zu sein.

03. August – Palantir

Die Aktie Palantirs hat einen wilden Aufschwung hinter sich. Auf Sicht von drei Jahren summiert sich das Plus auf über 700 Prozent auf, obwohl die Aktie vom Rekord aus 36 Prozent verloren hat.

Konzern KGV 5-Jahres-Schnitt Kursentwicklung (1 Jahr) Palantir 84,2 105,5 +275 Prozent

Der für Überwachungssoftware bekannte Konzern lobt sich selbst als KI-Infrastruktur-Unternehmen,. Die Aktie wiederum verhält sich eher wie die eine Software-Konzerns. Umso spannender wird, ob Palantir hier das Narrativ drehen kann. Angesichts der extrem hohen Bewertung wäre das sicher eine Stütze für den Kurs.

04. August – Sandisk

Der erst 2025 von Western Digital abgespaltene Sandisk-Konzern liefert Anfang August einen weiteren Blickwinkel auf den KI-Boom. Anders als beispielsweise Nvidia oder AMD stellt das Halbleiter-Unternehmen keine Prozessoren her, sondern ist auf Speicherkarten und sogenannte SSDs spezialisiert.

Konzern KGV 5-Jahres-Schnitt 1-Jahres-Entwicklung Sandisk 9,7 15,4 4.038 Prozent

Genau hier fand der jüngste „Boom innerhalb des Booms“ statt. Speicherplatz für die Unmengen an KI-Trainingsdaten erwies sich nach den Prozessoren als nächster Flaschenhals des Ausbaus, was die Aktien von Anbietern wie SK Hynix, Samsung, Sandisk und Western Digital befeuerte. Ob diese Nachfrage ungebrochen groß ist, werden Sandisks Zahlen und Ausblick beweisen.

05. August – Cerebras

Einen Blick wert dürfte vielen Anleger auch die Zahlenvorlage bei Cerebras sein. Die nur elf Jahre alte Firma kam erst Mitte Mai an die Börse, dafür aber mit einem ordentlichen Aufschlag: Die Erstnotiz war 25-fach überzeichnet, der Kurs sprang zu Handelsbeginn 89 Prozent über den Ausgabepreis.

Von dieser Spitze aus hat die Aktie des Chip-Designers und -Herstellers allerdings wieder und ein Drittel verloren. Ob der Nvidia-Konkurrent sein brachiales Wachstum (94 Prozent Umsatzplus im ersten Quartal) beibehalten und damit die KI-Rally nähren kann, zeigt sich Anfang August. Profitabel war Cerebras zuletzt nicht, was 2026 so bleiben dürfte, weshalb ein KGV-Vergleich hier keinen Sinn ergibt.

Datum offen: Nvidia, SpaceX

Zwei wichtige Namen tauchen bislang noch ohne Datum in allen Earnings-Kalendern auf: Nvidia und SpaceX. Die Bedeutung ihrer Zahlen könnte aber größer nicht sein.

Nvidia ist und bleibt Aushängeschild des Booms. Nur dank KI schwang sich der einstige Nischenhersteller für Grafikprozessoren zum weltweit wertvollsten Unternehmen überhaupt auf.

Weil Nvidias Geschäftsquartale um rund einen Monat zum Kalenderquartal „verschoben“ sind, berichtet der Konzern traditionell deutlich später über seine Geschäfte. Das dürfte Ende August sein. Nvidia erwartet dabei Umsätze von rund 91 Milliarden US-Dollar, ein fast 100-prozentiges Wachstum zum Vorjahr.

Konzern KGV 5-Jahres-Schnitt Kursentwicklung (1 Jahr) Nvidia 21,3 37,9 +29,1 Prozent SpaceX 230,64 - -

Bei SpaceX wiederum stehen nach dem größten Börsengang aller Zeiten erstmals Quartalszahlen an, die voraussichtlich Ende Juli oder Anfang August kommen. Fraglich ist dabei, wie stark der Musk-Konzern die selbst aufgebauten KI-Fantasien – mit Datenzentren im Weltall, irgendwann – fundamental untermauern kann.

Volatil könnte es bei der SpaceX-Aktie aber ohnehin werden. Denn mit der Vorlage der Quartalszahlen endet eine Frist für den Verkauf von Mitarbeiteraktien, eine sogenannten „Lockup-Periode“. Weil tatsächlich nur ein winziger Bruchteil von SpaceX an die Börse ging, mit einem Streubesitz von nur rund fünf Prozent, könnte das zusätzliche Angebot den Kurs unter Druck bringen – es sei denn natürlich, SpaceX brilliert mit den Quartalszahlen, oder Musk hält den Markt mit weiteren Versprechungen bei Laune.

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