Zurückhaltender Start an den Aktienmärkten
Der DAX startet am Donnerstag leichter in den Handel und notiert erneut unterhalb der Marke von 25.000 Punkten. Auch der EuroStoxx 50 zeigt zum Handelsauftakt eine moderate Schwäche. An der Wall Street werden die Indizes vorbörslich leicht negativ erwartet. Der Nasdaq 100 verzeichnet dabei die größten Abschläge. In Asien beendete der Nikkei 225 den Handel deutlich schwächer und gab spürbar nach.
Makroökonomischer Überblick
Im Mittelpunkt des makroökonomischen Geschehens stehen heute mehrere wichtige US-Konjunkturdaten. Besonderes Augenmerk gilt den Einzelhandelsumsätzen, die als wichtiger Gradmesser für die Konsumstärke der amerikanischen Wirtschaft gelten. Ergänzt werden sie durch die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie den Philadelphia-Fed-Index zur Stimmung im verarbeitenden Gewerbe. Parallel bleibt die Lage im Nahen Osten ein zentraler Faktor für die Märkte. Nach weiteren US-Angriffen auf militärische Ziele im Iran beobachten Investoren insbesondere die Entwicklung der Energieversorgung rund um die Straße von Hormus. Die Ölpreise stabilisierten sich zuletzt nach mehreren Tagen kräftiger Aufschläge.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Bei den Einzelwerten rückt Delivery Hero in den Vordergrund. Die Aktie reagiert mit einem deutlichen Kurssprung auf die offiziell bestätigte Übernahme durch den US-Konzern Uber. Das Angebot von 41,50 Euro je Aktie bewertet den Berliner Lieferdienst mit knapp 13 Milliarden Euro. Anleger setzen darauf, dass die Transaktion nach monatelangen Spekulationen nun konkrete Wertpotenziale freisetzt.
Ebenfalls gefragt sind Siemens-Aktien. Unterstützung kommt von den über den Erwartungen ausgefallenen Geschäftszahlen des Schweizer Industriekonzerns ABB, die als positives Signal für den europäischen Automatisierungs- und Industriegütersektor interpretiert werden.
Unter Druck bleibt dagegen Hypoport. Das Unternehmen berichtete für das erste Halbjahr eine stagnierende Entwicklung im Bereich der privaten Immobilienfinanzierung. Nach einem kreditgetriebenen Vorzieheffekt im ersten Quartal fiel die Dynamik im zweiten Quartal spürbar schwächer aus. Damit bleibt das Umfeld für den Finanzdienstleister vorerst herausfordernd.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|X-DAX®
|Bear
|UR0YN8
|7,71
|25749,436322 Punkte
|33,32
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG2ZSQ
|13,39
|26317,30897 Punkte
|18,97
|Open End
|Nasdaq-100®
|Bear
|UN9PV2
|3,24
|29780,44058 Punkte
|78,56
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG66LB
|26,53
|27676,691779 Punkte
|9,18
|Open End
|Brent Crude Oil
|Bull
|UN5AQW
|21,43
|60,22457 USD
|3,43
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.07.2026; 09:45 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Nasdaq-100®
|Put
|UN8FEL
|6,67
|29300,00 Punkte
|-16,73
|21.08.2026
|Applied Materials Inc.
|Call
|UN262T
|18,83
|500,00 USD
|1,98
|16.06.2027
|AstraZeneca PLC
|Call
|UG7Q89
|0,51
|4000,00 GBp
|9,43
|16.12.2026
|AbbVie Inc.
|Call
|UN068U
|0,27
|280,00 USD
|15,38
|16.09.2026
|IBM
|Call
|UN3J85
|1,81
|350,00 USD
|3,25
|19.01.2028
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.07.2026; 09:45 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX®
|Short
|HD6SGR
|1,57
|31249,242126 Punkte
|4
|Open End
|DAX®
|Long
|UN602C
|2,24
|24003,050762 Punkte
|25
|Open End
|Space Exploration
|Short
|UR02PP
|21,43
|157,816087 USD
|6
|Open End
|DAX®
|Short
|UG41M9
|2,58
|29165,822334 Punkte
|6
|Open End
|Adobe Inc.
|Long
|UN9KTQ
|12,64
|149,74637 USD
|3
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.07.2026; 09:45 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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