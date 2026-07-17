Was bewegt die Aktie?

Abbott steigerte den Umsatz um 13 Prozent. Der Gewinn legte um vier Prozent zu. Der Gewinn lag rund drei Cent über den Erwartungen, der Umsatz etwa 70 Millionen Dollar darüber. Erwartet wurden weniger als zwölf Milliarden Dollar.

Der Diagnostics-Bereich entwickelte sich besonders stark. Der Umsatz stieg um 42 Prozent auf mehr als drei Milliarden Dollar und lag über dem Konsens. Medical Devices bleibt der größte Bereich. Dort stieg der Umsatz um zehn Prozent auf 5,9 Milliarden Dollar. Erwartet wurden 5,8 Milliarden Dollar.

Established Pharmaceuticals wuchs um acht Prozent auf 1,5 Milliarden Dollar und übertraf ebenfalls die Erwartungen. Schwächer blieb nur Nutrition. Dort fiel der Umsatz um drei Prozent, lag aber immer noch besser als erwartet.

Abbott hob die Gewinnprognose von 5,38 bis 5,58 Dollar auf 5,45 bis 5,60 Dollar je Aktie an. Die Mitte der neuen Spanne liegt deutlich über den erwarteten 5,48 Dollar. Die Umsatzprognose blieb unverändert. Das dritte Quartal wurde ungefähr im Rahmen der Erwartungen angekündigt, was ein starkes viertes Quartal wahrscheinlicher macht.

Charttechnik

Die Aktie eroberte ein altes Tief dynamisch zurück und liegt nun komfortabel darüber. Knapp über 100 Dollar wartet eine enge Widerstandszone. Ein Ausbruch darüber würde auch die Trendlinie überwinden.

Dann rückt der Bereich um 120 Dollar als Ziel in den Fokus. Dieses Niveau ist das wichtigste charttechnische Ziel nach der starken Reaktion.

Martins Einschätzung

Abbott liefert eine der überzeugenderen Gesundheitsgeschichten des Tages. Die Kombination aus breitem Wachstum, angehobener Gewinnprognose und zurückeroberter Unterstützung erhöht die Chance auf eine tragfähige Bodenbildung.