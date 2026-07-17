Airbus erhält Milliardenauftrag von Air China

Die chinesische Fluggesellschaft Air China bestellt beim weltgrößten Flugzeugbauer Airbus zahlreiche Großraum- und Schmalrumpf-Jets. Airbus erhielt laut einer Mitteilung an die Börse in Shanghai einen Auftrag über 15 Großraumflugzeuge des Typs A350-900 sowie 40 Maschinen der A320neo-Reihe für die Air-China-Tochter Shenzhen Airlines. Der Gesamtwert laut Listenpreisen beläuft sich demnach auf rund 12,4 Milliarden US-Dollar (10,8 Mrd Euro). Bei großen Flugzeugbestellungen sind in der Regel deutliche Rabatte üblich.