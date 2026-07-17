AKTIE IM FOKUS 2: SMA Solar überzeugt mit optimistischerem Jahresausblick

(neu: Kursentwicklung, mehr Details)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Getrieben von einem optimistischeren Jahresausblick haben die Aktien von SMA Solar am Freitag nach dem Rückschlag seit der Wochenmitte wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Am Vormittag schnellten die Papiere des Herstellers von Wechselrichtern und Energiemanagementlösungen um 11,3 Prozent auf 64,75 Euro nach oben.

Nachdem der Kurs tags zuvor fast bis an die 21-Tage-Linie korrigiert hatte, rückt nun wieder das Wochenhoch von knapp 66 Euro in den Fokus; bei 70,70 Euro aus dem Mai liegt mit dem Hoch seit Herbst 2023 dann die nächste zentrale Marke. Das Rekordhoch von 112,70 Euro aus dem Juli 2023 ist aber noch weit entfernt.

SMA Solar hob am Donnerstagabend nach Handelsschluss die Umsatz- und die Gewinnprognose für 2026 an und verwies dabei auf ein insgesamt verbessertes Marktumfeld, eine weiterhin positive operative Entwicklung im zweiten Halbjahr sowie eine gegenüber den ursprünglichen Annahmen günstigere Wechselkursentwicklung. Obendrein profitierte das Unternehmen von der Rückzahlung von US-Zöllen und der Auflösung von Wertberichtigungen auf Vorräte.

Für Analyst Constantin Hesse vom Investmenthaus Jefferies blickt SMA auf ein hervorragendes erstes Halbjahr zurück; das Unternehmen liefere. Wichtig sei auch, dass noch keine Auftragszahlen für das zweite Quartal bekannt seien: "Wir gehen jedoch davon aus, dass diese für das Large-Scale-Segment so hoch wie nie zuvor ausfallen werden."

Zudem blieben die Perspektiven für das zweite Halbjahr dank der soliden Nachfrage im BESS-Bereich solide. Damit sind große Batteriespeichersysteme gemeint. Möglicherweise könne SMA auch von einem Verbot chinesischer Wechselrichter und Batteriespeicher in den USA und der Europäischen Union profitieren, ergänzte Hesse.

Im laufenden Jahr haben die SMA-Aktien bereits 90 Prozent zugelegt und steuern damit auf eine Verdopplung ihres Werts zu. Kurz nach Vorlage der Jahreszahlen Anfang März ging es für die Papiere deutlich aufwärts, im Juni folgte dann eine Korrektur bis auf 46,22 Euro. Hiervon hat sich der Kurs aber schon wieder um 40 Prozent erholt./mis/zb/niw/mis