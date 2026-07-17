AKTIE IM FOKUS 2: SpaceX auf Talfahrt - 1 Billion Dollar Marktwert weniger

dpa-AFX · Uhr
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(neu: Schlusskurs, Börsenwert aktualisiert)

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von SpaceX waren am Freitag erneut auf Talfahrt. Damit hat der Raketen- und KI-Konzern von Tesla-Chef Elon Musk seit seinem Allzeithoch eine Billion US-Dollar an Börsenwert verloren.

Die Aktie fiel an der Technologiebörse Nasdaq um 5,4 Prozent auf 123,99 Dollar. Dadurch verringerte sich der Gesamtbörsenwert des Unternehmens auf 1,63 Billionen Dollar. Am dritten Handelstag nach dem Börsengang Mitte Juni lag sie bei der bisherigen Bestmarke von 225,64 Dollar noch bei 2,64 Billionen US-Dollar.

Mit einem Erlös von 75 Milliarden Dollar zum Ausgabepreis war es der bisher größte Börsengang. SpaceX-Chef und Großaktionär Musk wurde durch die Aktienplatzierung zum ersten Menschen mit einem Billionenvermögen. Ihren ersten Handelstag hatte die Aktie noch mit einem Plus von gut 19 Prozent bei rund 161 Dollar abgeschlossen. Der Ausgabepreis lag bei 135 Dollar.

Die reinen Geschäftszahlen von SpaceX stehen in krassem Kontrast zum Börsenwert - die Anleger zahlen eher für die Hoffnung auf künftige Erfolge. So gab es im vergangenen Jahr Verluste von rund 4,94 Milliarden Dollar bei einem Umsatz von 18,67 Milliarden Dollar./err/niw/he/err/he

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