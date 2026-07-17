Märkte heute

Alphabet verschiebt Gemini – SMA Solar stark, Netflix vorsichtig

onvista · Uhr
Thema: KI

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: SMA Solar, BMW, Gold, UnitedHealth, Abbott Laboratories, GE Aerospace, Alibaba, SpaceX, Alphabet, Intuitive Surgical, Netflix

Artikel teilen:

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

SMA Solar: Die Prognose steigt erneut

Starke Quartalszahlen, positive Sondereffekte und ein deutlich optimistischerer Jahresausblick: Wie nachhaltig ist die operative Erholung von SMA Solar wirklich?

Alphabet: Gemini braucht länger

Alphabet-Tochters neues KI-Flaggschiff verzögert sich offenbar erneut. Was hinter den Problemen steckt und warum Anleger zunehmend ungeduldig reagieren.

Netflix: Wachstum reicht dem Markt nicht

Zweistellige Zuwächse treffen auf einen vorsichtigen Ausblick und überraschend schwache Cashflows bei Netflix. Welche Kennzahlen jetzt besonders wichtig werden.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
G
Goldpreis
SpaceX
Alphabet A
BMW
Netflix
UnitedHealth
SMA Solar
Intuitive Surgical
Alphabet C
Abbott Laboratories
BMW Vz.
Alibaba Group Holding

Das könnte dich auch interessieren

Martin Goersch zu Aktien, Gold und Krypto
KI-Superzyklus oder Blase? Meine Erwartungen fürs zweite Halbjahr13. Juli · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Weitere Artikel
Plus-Analysen
83 Prozent Kursverlust seit 2021
Neuer Übernahmeversuch: Die Gründe hinter Paypals Absturz15. Juli · onvista
Trendwende beim Pharmakonzern
So viel Potenzial hat die Novo-Nordisk-Aktie jetzt noch14. Juli · onvista
Martin Goersch zu Aktien, Gold und Krypto
KI-Superzyklus oder Blase? Meine Erwartungen fürs zweite Halbjahr13. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen