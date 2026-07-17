Alphabet verschiebt Gemini – SMA Solar stark, Netflix vorsichtig

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

SMA Solar: Die Prognose steigt erneut

Starke Quartalszahlen, positive Sondereffekte und ein deutlich optimistischerer Jahresausblick: Wie nachhaltig ist die operative Erholung von SMA Solar wirklich?

Alphabet: Gemini braucht länger

Alphabet-Tochters neues KI-Flaggschiff verzögert sich offenbar erneut. Was hinter den Problemen steckt und warum Anleger zunehmend ungeduldig reagieren.

Netflix: Wachstum reicht dem Markt nicht

Zweistellige Zuwächse treffen auf einen vorsichtigen Ausblick und überraschend schwache Cashflows bei Netflix. Welche Kennzahlen jetzt besonders wichtig werden.