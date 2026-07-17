KI-Aktie

Alphabet: Warum Gemini-Verzug für mich kein Problem ist

onvista · Uhr

Alphabet geriet nach der Verzögerung von Gemini 3.5 Pro unter Druck. Die Verzögerung ändert wenig an der übergeordneten KI-Story, weil Alphabet seine Modelle in ein breites Produkt-Ökosystem integrieren kann.

Artikel teilen:

Was bewegt die Aktie?

Die Aktie startete zunächst stabil, fiel dann aber nach der Meldung zur Verzögerung von Gemini 3.5 Pro. Das schwache KI-Umfeld verstärkte die Reaktion. Vorbörslich konnte Alphabet einen Teil der Verluste wieder aufholen.

Die Verzögerung wirkt operativ weniger kritisch, als es die Kursreaktion vermuten lässt. KI-Modelle werden komplexer. Alphabet muss neue Modelle nicht isoliert veröffentlichen, sondern in Google Search, Google Maps, YouTube und weitere Produkte einbinden. Dieser Integrationsprozess braucht mehr Zeit als bei kleineren Anbietern.

Genau diese Produktlandschaft bleibt der entscheidende Vorteil. Für Nutzer und Unternehmen zählt am Ende nicht nur ein Benchmark-Vorsprung von wenigen Prozentpunkten. Entscheidend ist, wie einfach KI-Funktionen in bestehende Arbeits- und Alltagsprozesse einfließen.

Die Bewertung ist der wichtigste Gegenpunkt. Alphabet handelt mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von rund 28. Damit ist die Aktie innerhalb der Magnificent 7 nicht billig. Meta mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 18 wirkte zuletzt günstiger.

Charttechnik

Der Wochenchart lässt noch Spielraum nach unten. Interessant wird ein Cluster aus letzter Trendlinie und vorherigem Zwischenhoch. Dort liegt ein wichtiges Unterstützungsniveau, an dem größere Rücksetzer attraktiv werden können.

Martins Einschätzung

Zwei bis vier Wochen Verzögerung bei Gemini 3.5 Pro sind kein Bruch der Investment-Story. Größere Rücksetzer bleiben Kaufgelegenheiten, solange der übergeordnete Trend und der Produktvorteil intakt bleiben.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Alphabet A

Das könnte dich auch interessieren

KI-Chip-Aktie
Nvidia: Die Bewertung passt nicht zum Wachstum14. Juli · onvista
Der Kursverlauf von Nvidia auf einem Smartphone
Speicher-Aktie im KI-Zyklus
Micron: Zu viel Pessimismus?gestern, 14:33 Uhr · onvista
Micron: Zu viel Pessimismus?
Uebernahmegeruecht
Paypal: Warum 60,50 Dollar zu wenig sein könnten15. Juli · onvista
Paypal: Warum 60,50 Dollar zu wenig sein könnten
Raumfahrt-Aktie nach IPO unter Druck
Warum ich die SpaceX-Aktie trotz Rücksetzer meideheute, 14:03 Uhr · onvista
Das SpaceX-Logo an einem Gebäude.
US-Tech-Aktie
IBM: Warum der Absturz die Aktie nur fair macht15. Juli · onvista
IBM: Warum der Absturz die Aktie nur fair macht
Weitere Artikel
Plus-Analysen
83 Prozent Kursverlust seit 2021
Neuer Übernahmeversuch: Die Gründe hinter Paypals Absturz15. Juli · onvista
Trendwende beim Pharmakonzern
So viel Potenzial hat die Novo-Nordisk-Aktie jetzt noch14. Juli · onvista
Martin Goersch zu Aktien, Gold und Krypto
KI-Superzyklus oder Blase? Meine Erwartungen fürs zweite Halbjahr13. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen