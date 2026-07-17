ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt SpaceX auf 'Outperform' - Ziel 239 Dollar
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SpaceX auf "Outperform" mit einem Kursziel von 239 US-Dollar belassen. Die Probleme beim 13. Starship-Start des Raumfahrt- und KI-Konzerns seien nicht ungewöhnlich, schrieb Douglas S. Harned in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Zeitplan gerate damit nicht durcheinander, höchstens allzu forsche Erwartungen würden nicht bedient. Die Probleme unterstrichen freilich die Komplexität der Aufgaben./mf/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 07:25 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 07:25 / UTC
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Das könnte dich auch interessieren
ChipkonzernNvidia kooperiert bei KI-Entwicklung mit Japans Robotikfirmengestern, 11:55 Uhr · Reuters
Plus-Analysen
83 Prozent Kursverlust seit 2021Neuer Übernahmeversuch: Die Gründe hinter Paypals Absturz15. Juli · onvista
Trendwende beim PharmakonzernSo viel Potenzial hat die Novo-Nordisk-Aktie jetzt noch14. Juli · onvista
Martin Goersch zu Aktien, Gold und KryptoKI-Superzyklus oder Blase? Meine Erwartungen fürs zweite Halbjahr13. Juli · onvista