ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Akzo Nobel auf 60 Euro - 'Market-Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Akzo Nobel von 59 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. James Hooper erwartet mit Blick auf die Berichtssaison zum zweiten Quartal von Chemieunternehmen überwiegend solide Ergebnisse, wobei es nach den Eckdaten und der Prognoseerhöhung durch BASF kaum Überraschungen geben dürfte. In der am Freitag vorliegenden Branchenstudie rechnet der Experte lediglich mit weiteren Anhebungen der Prognosen seitens US-Industriegasunternehmen, und selbst diese dürften minimal ausfallen. Positiv blickt er derweil vor allem auf den Farbenkonzern Akzo Nobel, während die Markterwartungen an Air Liquide etwas zu hoch sein könnten./mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 22:55 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 04:01 / UTC

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