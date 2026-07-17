ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für Air Liquide auf 189 Euro - 'Outperform'

dpa-AFX · Uhr
Thema: Wasserstoff
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air Liquide von 207 auf 189 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. James Hooper erwartet mit Blick auf die Berichtssaison zum zweiten Quartal von Chemieunternehmen überwiegend solide Ergebnisse, wobei es nach den Eckdaten und der Prognoseerhöhung durch BASF kaum Überraschungen geben dürfte. In der am Freitag vorliegenden Branchenstudie rechnet der Experte lediglich mit weiteren Anhebungen der Prognosen seitens US-Industriegasunternehmen, und selbst diese dürften minimal ausfallen. Positiv blickt er derweil vor allem auf den Farbenkonzern Akzo Nobel, während die Markterwartungen an Air Liquide etwas zu hoch sein könnten./mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 22:55 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 04:01 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Air Liquide
AIR LIQUIDE ADR 1/5/EO 11

Das könnte dich auch interessieren

Chemikalienhändler
BASF zieht Chemiebranche mit nach unten15. Juli · dpa-AFX
BASF zieht Chemiebranche mit nach unten
KI- und Halbleiteraktien
Anleger machen bei KI-Profiteuren weiterhin Kassegestern, 09:01 Uhr · dpa-AFX
Ein Chip von Nvidia ist zu sehen.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
83 Prozent Kursverlust seit 2021
Neuer Übernahmeversuch: Die Gründe hinter Paypals Absturz15. Juli · onvista
Trendwende beim Pharmakonzern
So viel Potenzial hat die Novo-Nordisk-Aktie jetzt noch14. Juli · onvista
Martin Goersch zu Aktien, Gold und Krypto
KI-Superzyklus oder Blase? Meine Erwartungen fürs zweite Halbjahr13. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen