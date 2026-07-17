ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für Netflix auf 95 Dollar - 'Outperform'

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Netflix nach Quartalszahlen von 100 auf 95 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Die Aktien seien nach den Resultaten unter Druck gekommen, weil Investoren auf kurze Sicht enttäuscht seien, schrieb Laurent Yoon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Langfristig betrachtet, spiegele der Aktienkurs das Geschäftspotenzial aber nicht ausreichend wider./rob/mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 04:05 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 04:05 / UTC

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