ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für SMA Solar auf 87 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
Thema: Erneuerbare Energien
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SMA Solar von 80 auf 87 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Wechselrichterhersteller habe insgesamt solide Eckdaten für das zweite Quartal vorgelegt, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Zudem lobte er den angehobenen Jahresausblick./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 22:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 22:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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