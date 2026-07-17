Anleger bleiben vorsichtig: Technologiebranche zieht Börsen nach unten

Der Dax startet mit Verlusten in den Handel und notiert am Morgen etwas tiefer. Auch der Euro Stoxx 50 zeigt sich schwächer und gibt nach. Belastend wirken die Vorgaben aus den USA, wo die wichtigsten Indizes vorbörslich ebenfalls im Minus liegen. In Asien schloss der Nikkei 225 den Handel deutlich schwächer mit einem Minus von über 3 Prozent.

Makroökonomischer Überblick

Auf der makroökonomischen Agenda richtet sich der Blick heute vor allem auf mehrere wichtige US-Konjunkturdaten. Veröffentlicht werden unter anderem die US-Industrieproduktion für Juni, die Entwicklung der Baubeginne sowie das vorläufige Verbrauchervertrauen der Universität Michigan für Juli. Diese Daten liefern Hinweise auf die Verfassung der US-Wirtschaft und könnten den weiteren Zinspfad der Federal Reserve sowie die Risikobereitschaft der Anleger beeinflussen.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Für Aufmerksamkeit sorgt am deutschen Markt vor allem SMA Solar. Die Aktie dürfte mit einem kräftigen Kurssprung in den Handel starten. Auslöser sind ein starkes Quartalswachstum sowie eine weitere Anhebung der Jahresziele. Die Zahlen deuten auf eine robuste operative Entwicklung hin und rücken den Wechselrichterhersteller nach einer längeren Phase schwacher Branchenstimmung wieder in den Mittelpunkt des Anlegerinteresses.

Auf der Verliererseite steht Dermapharm. Die Aktie gerät vorbörslich deutlich unter Druck, nachdem die Finanzaufsicht Bafin eine Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichts für 2025 eingeleitet hat. Nach Angaben der Behörde bestehen konkrete Hinweise auf mögliche Verstöße gegen Rechnungslegungsvorschriften. Im Fokus stehen die Bilanzierung einer Forderung inklusive Zinsansprüchen in Höhe von 63,2 Millionen Euro sowie mögliche Defizite bei der Offenlegung von Geschäften mit einem nahestehenden Unternehmen. Die Nachricht löste unmittelbar erhebliche Verkäufe aus und belastet das Vertrauen der Investoren.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UN6WHZ 12,67 23531,076006 Punkte 19,61 Open End Nasdaq-100® Bull UN9Y05 8,20 27649,898382 Punkte 31,75 Open End DAX® Bear UG634Q 27,38 27515,530278 Punkte 8,98 Open End Nasdaq-100® Bear UN7JSE 30,40 31999,142932 Punkte 8,32 Open End X-DAX® Bull UN0LMB 11,64 23671,076256 Punkte 21,66 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.07.2026; 10:40 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Siemens Energy AG Call UR0N92 0,12 290,00 EUR 7,25 16.12.2026 Walmart Inc. Call UG1PFN 0,21 140,00 EUR 9,83 15.12.2026 Oracle Corp. Call UN48DR 2,02 150,00 USD 2,8 16.06.2026 Netflix, Inc. Call UG3WPN 0,29 87,50 USD 5,88 13.01.2027 Nvidia Corp. Call UG1X15 0,25 300,00 USD 8,6 16.12.2027

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.07.2026; 10:40 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Deutsche Telekom AG Long UG3WYC 6,00 13,343728 EUR 2 Open End DAX® Long UN602C 1,73 23922,360589 Punkte 25 Open End AMD Inc. Long UN83T6 3,51 400,847302 USD 5 Open End Nasdaq-100® Short UN7CL9 5,06 33864,029213 Punkte 6 Open End Nasdaq-100® Long UG8PQ5 1,71 27096,233298 Punkte 15 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.07.2026; 10:40 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.