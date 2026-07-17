Abverkauf von Chip-Aktien

Apple überholt Nvidia beim Börsenwert kurzzeitig wieder

onvista · Uhr
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Kunden in einem Ladengeschäft von Apple.
Quelle: Adobe.com/saiko3p

Der iPhone-Hersteller Apple, lange wertvollster Börsenkonzern der Welt, hat diesen Titel erneut kurz inne. Am Freitag zog der Konzern bei der Marktkapitalisierung am Chip-Hersteller Nvidia vorbei. Zur Börseneröffnung in den USA kam Apple auf einen Börsenwert von 4,9 Billionen US-Dollar, während Nvidia wegen Kursverlusten unter diese Marke rutschte.

Zuletzt drehten die Kurse wieder, Nvidia dämmte einen fast vierprozentigen Kursverlauf auf minus 1,5 Prozent ein und war damit 4,949 Billionen Dollar wert. Apples Börsenwert betrug indes wieder nur 4,853 Billionen Dollar. Jahrelang war Apple, und zwar mit Abstand, wertvollster Börsenkonzern der Welt, gab diesen Titel Mitte 2025 aber an den Chiphersteller ab.

Nichtsdestotrotz zeigt dieser kurze Wechsel, wie stark Chip-Aktien derzeit unter Druck sind. In der Spitze hatte Nvidia einen Wert von über 5,5 Billionen Dollar. Doch seit dem Rekord bei 236 Dollar im Mai kam die Aktie deutlich zurück und verlor zwischenzeitlich von dieser Marke aus über 31 Prozent. Auf Jahressicht notiert jedoch noch rund 8,5 Prozent im Plus, Apple indes über fast 22 Prozent.

Die Aktie des iPhone-Konzerns hatte in den vergangenen Wochen deutlich zugelegt. Auslöser dafür war unter anderem die Anfang Juni vorgestellte neue Version der Assistenzsoftware Siri mit Künstlicher Intelligenz. Sie wird allgemein im Herbst eingeführt, Testnutzer zeigten sich aber bereits beeindruckt. In der Europäischen Union wird es die neue Software auf iPhone und iPad zunächst nicht geben. Apple verweist auf Datenschutz-Bedenken wegen der europäischen Forderung, die Betriebssysteme für andere KI-Anbieter zu öffnen.

Nvidia wurde von der exorbitanten Nachfrage nach Chips des Konzerns für den Betrieb Künstlicher Intelligenz auf den Börsen-Olymp getragen. Zuletzt sorgte - wie schon einmal zuvor - ein neues chinesisches KI-Modell für einen Kursdämpfer. Anleger rüsten sich erneut für die Möglichkeit, dass Künstliche Intelligenz mit weniger Rückgriff auf Nvidia-Chips weiterentwickelt könnte als bisher angenommen. Chinesische KI-Firmen haben aktuell nur Zugang zu älteren und weniger leistungsstarken Nvidia-Chipsystemen.

(mit Material von dpa-AFX)

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