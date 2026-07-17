BaFin prüft Bilanz von Dermapharm auf Unregelmäßigkeiten

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Frankfurt, ⁠17. Jul (Reuters) - Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nimmt die Bilanz von Dermapharm genauer unter die Lupe. Es ‌gebe Anhaltspunkte, dass der Arzneimittelhersteller in seinem Jahresabschluss für 2025 gegen Rechnungslegungsvorschriften ⁠verstoßen ⁠habe, teilte die deutsche Finanzaufsicht am Freitag mit. Eine Forderung von 63,2 Millionen Euro sei mutmaßlich falsch verbucht worden. Zudem ‌seien Geschäftsvorfälle mit einem ‌nahestehenden Unternehmen wohl unzureichend erläutert worden. Die Aktien von Dermapharm brachen ⁠daraufhin im Frankfurter Frühhandel um fast ‌neun Prozent ⁠ein. Das war der größte Kurssturz seit etwa neun Jahren.

Das Pharmaunternehmen hatte für 2025 einen ‌Umsatzrückgang von ⁠1,3 Prozent auf 1,2 ⁠Milliarden Euro bekanntgegeben. Der bereinigte operative Gewinn stieg dagegen um 2,9 Prozent auf 324,8 Millionen Euro.

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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