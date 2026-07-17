Berlin und Paris rücken enger zusammen - Erste gemeinsame Nuklearübung

- von Andreas Rinke

Brühl, ⁠17. Jul (Reuters) - Wenige Monate vor den französischen Präsidentschaftswahlen wollen Deutschland und Frankreich ihre Zusammenarbeit weiter vertiefen. Vom deutsch-französischen Ministerrat wurde am Freitag im nordrhein-westfälischen Brühl in zwei Erklärungen eine Reihe gemeinsamer Projekte in der Verteidigungs-, Wirtschafts- und Technologiepolitik vereinbart. Erstmals werden deutsche konventionelle Streitkräfte in der zweiten Jahreshälfte an einer Übung der französischen Nuklearstreitkräfte teilnehmen. Kanzler Friedrich Merz und Präsident Emmanuel Macron erklärten bei einer gemeinsamen Pressekonferenz, dass die Zusammenarbeit zwischen den beiden größten ‌EU-Staaten auch nach möglichen Regierungswechseln Bestand haben werde. Die Freundschaft zu Frankreich und der gemeinsame Einsatz für ein einiges Europa seien "der Kern der deutschen Außenpolitik", sagte der Kanzler. "Wir zählen auf euch, und ihr könnt auf uns zählen. Ihr könnt euch auf uns verlassen."

Beide ⁠Regierungen hatten bereits beim ⁠letzten Ministerrat in Toulon versucht, die Zusammenarbeit durch eine Vielzahl von Projekten zu zementieren. Macron räumte ein, dass etwa der Plan eines gemeinsamen Kampfflugzeugs (FCAS) gescheitert sei. Man werde aber andere Rüstungs- und Raumfahrtprojekte mit einer neuen Struktur verwirklichen. Bei den europäischen Themen seien die Übereinstimmungen in den vergangenen Monaten deutlich gewachsen. Tatsächlich hatten beide Regierungen vor Kurzem einen gemeinsamen Vorschlag zur Erweiterungspolitik und der Unterstützung der Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland gemacht. Kanzler Merz kündigte an, dass er und Macron auch die Verhandlungen der 27 EU-Staaten über den billionenschweren EU-Finanzrahmen ab ‌2028 bis Jahresende zum Erfolg führen wollten.

Überraschend einig zeigten sich beide Politiker in Brühl ‌auch im Abwehrkampf gegen chinesische Überkapazitäten und eine unterbewertete chinesische Währung. Die EU-Staaten verzeichneten jeden Tag eine Milliarde Euro Handelsdefizit mit China, kritisierten beide. "Ich bin nicht bereit zu akzeptieren, dass es so bleiben kann wie gegenwärtig, weil dies einseitig zu Lasten der Arbeitsplätze in Europa geht", warnte Merz.

GEMEINSAME RÜSTUNGSPROJEKTE

Vorantreiben wollen beide ⁠Länder etwa die gemeinsame Technologieentwicklung für künftige Panzer. Das Main Ground Combat System (MGCS) ist ein gemeinsames Zukunftsprojekt für Panzer. Ob daraus ein gemeinsames ‌Fahrzeug erwächst oder nur eine gemeinsame Datenplattform für bemannte und unbemannte Panzer, ⁠ist offen. Gespräche gibt es auch mit Großbritannien über die Entwicklung von Präzisionswaffen mit einer Reichweite von mehr als 2000 Kilometern. Auch im Weltraum planen Deutschland und Frankreich eine engere Zusammenarbeit bei Aufklärungs- und Raketenfrühwarnsystemen. Beide Länder wollten sich zudem an einer Militärübung in Osteuropa beteiligen, die Anfang der Woche in Paris von der "Koalition der Willigen" für die Ukraine vereinbart wurde, ‌teilten die Regierungen mit. Damit soll die Einsatzbereitschaft für mögliche Sicherheitsgarantien nach einem ⁠Ende des russischen Angriffskrieges demonstriert werden. Die deutsch-französische Kooperation ⁠wird bereits im Herbst konkretisiert, wenn Soldaten der Bundeswehr an einer französischen Übung zur nuklearen Abschreckung teilnehmen. Im Wirtschaftsbereich wollen Deutschland und Frankreich etwa bei Künstlicher Intelligenz, Quantentechnologie und auf dem Energiesektor enger kooperieren. Merz erwähnte dabei den nötigen Ausbau des südwesteuropäischen Wasserstoff-Korridors.

Macron mahnte, dass der Ausgang der französischen Präsidentschaftswahlen völlig offen sei und man nicht von einem Sieg der Rechtsaußen-Partei Rassemblement National (RN) ausgehen solle. Kanzler Merz vermied eine Einmischung in den beginnenden Wahlkampf im Nachbarland. Er gehe davon aus, dass jeder Nachfolger oder jede Nachfolgerin von Macron sich daran orientieren werde, was im Interesse beider Länder das Richtige und Notwendige sei. "Ich kann aus deutscher Sicht nur sagen, wir werden auch in Zukunft alles tun, um diese Zusammenarbeit mit unserem französischen Nachbarn so intensiv und so tief und vertrauensvoll wie möglich zu gestalten, ⁠ganz unabhängig davon, wie die Wählerinnen und Wähler in Frankreich entscheiden werden", betonte der CDU-Vorsitzende. "Die deutsche Hand bleibt immer ausgestreckt zur vertieften und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Frankreich."

(Mitarbeit: Markus Wacket; redigiert von Jörn Poltz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)