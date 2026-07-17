Deutsche Auto-Aktie unter Druck

BMW bleibt riskant - trotz des Upgrades

onvista · Uhr

BMW legt leicht zu, weil HSBC die Aktie von Halten auf Kaufen hochgestuft hat. Das Chance-Risiko-Verhältnis verbessert sich nach dem schwachen Ausblick, doch die strukturellen Probleme bleiben groß.

Artikel teilen:

Was bewegt die Aktie?

HSBC senkte zwar das Kursziel von 79 auf 71 Euro, sieht die Aktie aber wieder als Kauf. Der Grund ist nicht neue Stärke im operativen Geschäft, sondern der bereits angepasste Ausblick. Die Erwartungen liegen nun niedriger. Damit steigt die Chance, dass BMW diese gedämpften Erwartungen später übertrifft.

Das ändert wenig an der grundsätzlichen Belastung. Die Bewertung liegt bei etwa dem Achtfachen des erwarteten Gewinns. Auf den ersten Blick wirkt das günstig. Problematisch ist aber, dass das Kurs/Gewinn-Verhältnis trotz fallender Kurse steigen kann, wenn die erwarteten Gewinne stärker sinken. Genau dieses Muster ist für Anleger ungünstig.

Der chinesische Markt bleibt das größte Risiko. Deutsche Autohersteller treffen dort auf wachsende lokale Konkurrenz. Einige chinesische Hersteller internationalisieren inzwischen aggressiv. Damit entsteht zusätzlicher Druck nicht nur in China, sondern perspektivisch auch in anderen Märkten.

Charttechnik

Die wichtigste Zone liegt im Bereich von 56,70 bis 57 Euro. Dort verläuft ein Doppeltief. Solange diese Marke hält, bleibt eine Bodenbildung möglich. Fällt BMW darunter, spricht der Chart für eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung.

Das neue HSBC-Kursziel von 71 Euro zeigt, dass nach oben Potenzial besteht. Der Weg dorthin hängt aber stark daran, ob der gesenkte Ausblick tatsächlich einen Boden bei den Erwartungen bildet.

Martins Einschätzung

BMW bleibt für ein Investment und auch für einen Trade unattraktiv. Die Aktie kann nach positiven Überraschungen steigen, doch die Kombination aus sinkenden Gewinnerwartungen, China-Risiko und wachsender Konkurrenz spricht gegen ein klares Kaufsignal.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
BMW

Das könnte dich auch interessieren

KI-Chip-Aktie
Nvidia: Die Bewertung passt nicht zum Wachstum14. Juli · onvista
Der Kursverlauf von Nvidia auf einem Smartphone
Speicher-Aktie im KI-Zyklus
Micron: Zu viel Pessimismus?gestern, 14:33 Uhr · onvista
Micron: Zu viel Pessimismus?
Uebernahmegeruecht
Paypal: Warum 60,50 Dollar zu wenig sein könnten15. Juli · onvista
Paypal: Warum 60,50 Dollar zu wenig sein könnten
Raumfahrt-Aktie nach IPO unter Druck
Warum ich die SpaceX-Aktie trotz Rücksetzer meideheute, 14:03 Uhr · onvista
Das SpaceX-Logo an einem Gebäude.
US-Tech-Aktie
IBM: Warum der Absturz die Aktie nur fair macht15. Juli · onvista
IBM: Warum der Absturz die Aktie nur fair macht
Weitere Artikel
Plus-Analysen
83 Prozent Kursverlust seit 2021
Neuer Übernahmeversuch: Die Gründe hinter Paypals Absturz15. Juli · onvista
Trendwende beim Pharmakonzern
So viel Potenzial hat die Novo-Nordisk-Aktie jetzt noch14. Juli · onvista
Martin Goersch zu Aktien, Gold und Krypto
KI-Superzyklus oder Blase? Meine Erwartungen fürs zweite Halbjahr13. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen