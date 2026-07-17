Was bewegt die Aktie?

HSBC senkte zwar das Kursziel von 79 auf 71 Euro, sieht die Aktie aber wieder als Kauf. Der Grund ist nicht neue Stärke im operativen Geschäft, sondern der bereits angepasste Ausblick. Die Erwartungen liegen nun niedriger. Damit steigt die Chance, dass BMW diese gedämpften Erwartungen später übertrifft.

Das ändert wenig an der grundsätzlichen Belastung. Die Bewertung liegt bei etwa dem Achtfachen des erwarteten Gewinns. Auf den ersten Blick wirkt das günstig. Problematisch ist aber, dass das Kurs/Gewinn-Verhältnis trotz fallender Kurse steigen kann, wenn die erwarteten Gewinne stärker sinken. Genau dieses Muster ist für Anleger ungünstig.

Der chinesische Markt bleibt das größte Risiko. Deutsche Autohersteller treffen dort auf wachsende lokale Konkurrenz. Einige chinesische Hersteller internationalisieren inzwischen aggressiv. Damit entsteht zusätzlicher Druck nicht nur in China, sondern perspektivisch auch in anderen Märkten.

Charttechnik

Die wichtigste Zone liegt im Bereich von 56,70 bis 57 Euro. Dort verläuft ein Doppeltief. Solange diese Marke hält, bleibt eine Bodenbildung möglich. Fällt BMW darunter, spricht der Chart für eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung.

Das neue HSBC-Kursziel von 71 Euro zeigt, dass nach oben Potenzial besteht. Der Weg dorthin hängt aber stark daran, ob der gesenkte Ausblick tatsächlich einen Boden bei den Erwartungen bildet.

Martins Einschätzung

BMW bleibt für ein Investment und auch für einen Trade unattraktiv. Die Aktie kann nach positiven Überraschungen steigen, doch die Kombination aus sinkenden Gewinnerwartungen, China-Risiko und wachsender Konkurrenz spricht gegen ein klares Kaufsignal.