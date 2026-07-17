London, 17. ⁠Jul (Reuters) - Andy Burnham ist neuer Chef der britischen Regierungspartei Labour und wird damit auch Premierminister. Der 56-jährige bisherige Bürgermeister von Manchester, der wegen seines Einsatzes für die Region den Spitznamen "König des ‌Nordens" trägt, wurde am Freitag auf einem Sonderparteitag zum Nachfolger von Keir Starmer gewählt. Starmer hatte wegen schlechter Umfragewerte ⁠und des ⁠Erstarkens der rechtspopulistischen Partei Reform UK den Rückhalt in seiner Fraktion verloren. Burnham soll am Montag das Amt des Premierministers übernehmen.

Burnham hatte angekündigt, den Aufstieg der von Brexit-Verfechter Nigel Farage geführten Reform UK-Partei stoppen zu wollen. Er versprach eine "unverhohlen ‌sozialdemokratische" Regierung, die Menschen und Orte in ‌den Mittelpunkt stelle. Kernpunkt seiner Agenda ist die "größte Umverteilung der Macht" von der Zentralregierung in London auf die Regionen des Landes. ⁠Damit will er Ungleichheit verringern und auf die Wut von "abgehängten ‌Gemeinschaften" reagieren, die sich zunehmend Reform ⁠UK zugewandt haben.

Mit diesem Versprechen hatte Burnham die Labour-Abgeordneten überzeugt. Viele von ihnen fürchteten, bei der nächsten Parlamentswahl ihre Mandate an Reform UK zu verlieren. Die Rechtspopulisten ‌liegen in Umfragen seit ⁠Monaten vorn. Burnham steht jedoch unter ⁠erheblichem Zeitdruck, da die nächste Wahl spätestens 2029 stattfinden muss.

Experten sehen die Umsetzung seiner Pläne als größte Hürde. Burnham habe Jahre damit verbracht, für einen anderen Ansatz beim Wirtschaftswachstum zu werben, sagte Nigel Wilcock vom Institute of Economic Development. "Die Herausforderung besteht darin, diese Vision in die Realität umzusetzen."

(Bericht von Alistair Smout, Elizabeth Piper; geschrieben von Markus Wacket; ⁠redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)