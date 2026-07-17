China fordert mit KI-Koalition Führungsposition der USA heraus

Shanghai, 17. ⁠Jul (Reuters) - China positioniert sich als Vorreiter der KI-Entwicklung und will mit einer internationalen Koalition den Einfluss der USA auf diesem Gebiet zurückdrängen. Staatspräsident Xi Jinping verglich die Bedeutung Künstlicher Intelligenz (KI) in seiner Eröffnungsrede zur World Artificial Intelligence Conference (WAIC) am Freitag ‌mit der Erfindung der Dampfmaschine und der Nutzung der Elektrizität. Gleichzeitig warnte er vor "neuen historischen Ungerechtigkeiten" durch den ungleichen Zugang zu dieser Zukunftstechnologie.

China werde daher ⁠Technologie und ⁠Fachwissen an Länder des Globalen Südens weitergeben und sich für die Schaffung internationaler KI-Standards einsetzen, kündigte Xi an. Die von seiner Regierung ins Leben gerufene World AI Cooperation Organisation (WAICO) sei "ein Meilenstein in der Geschichte der KI-Entwicklung" und eine Reaktion auf die Forderung der Entwicklungsländer nach größerer Teilhabe. Am Donnerstag hatten 29 ‌Staaten die Gründungsurkunde dieses Zusammenschlusses unterzeichnet.

Xi verwies auf ‌die Open-Source-Modelle chinesischer Startups. Sie eröffneten eine "seltene historische Chance", diese Technologie zu nutzen. China werde andere Staaten bei der Entwicklung eigener KI-Anwendungen unterstützen. Bei Open-Source-Software ist der Programmcode ⁠einsehbar und kann von jedem verändert werden. Bekannte Beispiele hierfür sind der Browser ‌Firefox und das Betriebssystem Linux.

"Xis Botschaft ist ⁠klar: China wird weder bei der KI-Technologie noch bei den Standards jemandem hinterherlaufen", sagte George Chen, Leiter des Bereichs "Digital Practice" bei der Beratungsfirma The Asia Group. Dies sei auch als Warnung zu verstehen. "China wird ‌sich von niemandem vorschreiben lassen, wie ⁠es mit KI umzugehen hat."

Chinesische KI-Entwickler haben ⁠in den vergangenen Jahren mehrfach von sich reden gemacht. Ein bekanntes Beispiel ist DeepSeek, dessen KI-Modell bei vergleichbarer Leistung nur einen Bruchteil der Entwicklungskosten verschlungen hat und weniger Rechenpower benötigt als konkurrierende Modelle. Dadurch ist dessen Einsatz günstiger als der von westlichen Rivalen wie ChatGPT. Parallel zu Xis Rede am Freitag stellte das Unternehmen Moonshot "Kimi K3" vor, das den Angaben zufolge der modernsten KI-Version des US-Entwicklers Anthropic ebenbürtig ist.

(Bericht von Laurie Chen und ⁠Casey Hall; geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)