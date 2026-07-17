China-KI trifft US-Tech

Das neue KI-Modell schafft neue Kaufkurse

onvista · Uhr

Alibaba bleibt im schwachen Tech-Umfeld relativ robust. Moonshot AI sorgt mit Kimi K3 für Aufmerksamkeit, während die niedrige Bewertung den Abwärtsdruck begrenzt.

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Was bewegt die Aktie?

Alibaba steht wegen seiner finanziellen Beteiligung an Moonshot AI im Fokus. Moonshot AI stellte mit Kimi K3 ein neues Open-Source-Sprachmodell vor. Es ist auf komplexes logisches Denken und anspruchsvolle Wissensarbeit ausgelegt und kann ein Kontextfenster von rund einer Million Token verarbeiten.

Das Modell soll in einzelnen Benchmarks an führende US-Modelle heranreichen oder sie übertreffen. Diese Nachricht belastete mehrere US-Techwerte, weil der Markt erneut die Sorge einpreiste, dass chinesische KI-Modelle mit weniger Rechenleistung ähnliche Ergebnisse erreichen könnten.

Die Reaktion erinnert an Deepseek R1. Damals löste ein chinesisches Modell ebenfalls die Sorge aus, dass hohe KI-Investitionen überflüssig werden könnten. Der Nasdaq fiel damals um rund vier Prozent, Nvidia um rund zehn Prozent. Danach erholte sich das Segment deutlich und stieg zeitweise um etwa 45 Prozent.

Für Alibaba kommt ein Bewertungsargument hinzu. Die Aktie lag zwischenzeitlich unter einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 15. Das PEG-Ratio bewegte sich um 0,5. Damit ist die Aktie im Vergleich zu vielen US-Techwerten sehr niedrig bewertet.

Martins Einschätzung

Kimi K3 kann kurzfristig Druck auf US-KI-Werte auslösen. Für Alibaba selbst ist die Nachricht eher positiv, weil Moonshot AI die strategische KI-Position stärkt. Die niedrige Bewertung begrenzt zusätzlich das Risiko.

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Alibaba (ADR)

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