Dax grenzt frühes Minus nach schwachem Start ein

Tiefrote Vorgaben aus der internationalen Tech-Branche haben am Freitag auch den Dax belastet. Im frühen Handel büßte der deutsche Leitindex zunächst rund 0,7 Prozent ein. Nach der ersten Handelsstunde konnte der Dax jedoch einen erheblichen Teil der Verluste aufholen und notiert aktuell mit einem Minus von rund 0,3 Prozent bei 24.834 Punkten.

Damit zeichnet sich ein Wochenverlust von 1,3 Prozent ab. Seit dem Rekordhoch von 25.900 Punkten Anfang vergangener Woche hat der Dax inzwischen 4,5 Prozent eingebüßt.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen verlor am Freitagmorgen rund 0,8 Prozent auf 31.791 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um rund ein Prozent.

An der US-Technologiebörse Nasdaq war es am Donnerstag wegen erneuter Gewinnmitnahmen bei Halbleiteraktien deutlich bergab gegangen - diese gelten als Profiteure des Booms rund um Künstliche Intelligenz (KI). Vor dem Wochenende zeichnen sich weitere klare Verluste ab.

In Asien stach der technologielastige japanische Nikkei 225 mit einem weiteren Kursrutsch heraus. An der ebenfalls stark von Tech-Werten geprägten südkoreanischen Börse fand am Freitag wegen eines Feiertags kein Handel statt.

Bafin leitet Prüfung gegen Dermapharm ein

Eine Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für 2025 durch die Bafin hat den Aktien von Dermapharm am Freitag Kursverluste eingebrockt. Nach der ersten Handelsstunde notierte die Aktie rund drei Prozent tiefer bei 42,35 Euro. Damit droht ihnen ein Rutsch unter die für den langfristigen Trend wichtige 200-Tage-Linie sowie ein Tief seit März.

Der Finanzaufsicht Bafin zufolge liegen konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass Dermapharm gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen hat. Dabei gehe es um eine Abbildung einer Forderung einschließlich darauf erfasster Zinsansprüche in Höhe von 63,2 Millionen Euro, die möglicherweise fehlerhaft sei. Zudem liegen der Bafin zufolge Anhaltspunkte dafür vor, dass Geschäftsvorfälle mit einem nahestehenden Unternehmen unzureichend erläutert wurden. Die Prüfung wurde den Angaben zufolge bereits am 14. Juli eingeleitet.

SMA Solar hebt Prognose

Getrieben von einem optimistischeren Jahresausblick legten die Aktien SMA Solar am Freitag nach dem Rückschlag seit der Wochenmitte wieder den Vorwärtsgang ein. In der ersten Handelsstunde legten die Papiere des Herstellers von Wechselrichtern und Energiemanagementlösungen im Vergleich zum Xetra-Schluss um rund sieben Prozent auf 62,20 Euro zu.

Nachdem der Kurs tags zuvor fast bis an die 21-Tage-Linie korrigiert hatte, rückt nun wieder das Wochenhoch von knapp 66 Euro in den Fokus; bei 70,70 Euro aus dem Mai liegt mit dem Hoch seit Herbst 2023 dann die nächste zentrale Marke.

SMA Solar hob am Donnerstagabend nach Handelsschluss die Umsatz- und die Gewinnprognose für 2026 an und verwies dabei auf ein insgesamt verbessertes Marktumfeld, eine weiterhin positive operative Entwicklung im zweiten Halbjahr sowie eine gegenüber den ursprünglichen Annahmen günstigere Wechselkursentwicklung.

Für Analyst Constantin Hesse vom Investmenthaus Jefferies blickt SMA auf ein hervorragendes erstes Halbjahr zurück; das Unternehmen liefere. Wichtig sei auch, dass noch keine Auftragszahlen für das zweite Quartal bekannt seien: "Wir gehen jedoch davon aus, dass diese für das Large-Scale-Segment so hoch wie nie zuvor ausfallen werden.

Zudem blieben die Perspektiven für das zweite Halbjahr dank der soliden Nachfrage im BESS-Bereich solide. Damit sind große Batteriespeichersysteme gemeint.

Wenn du eine bestimmte Aktie oder anderes Wertpapier im Auge behalten willst: Füge sie zu deiner Watchlist hinzu und du kannst in der onvista-App automatisch Alarme erhalten, wenn sich der Kurs stark bewegt.