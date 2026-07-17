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DAX® - Trotz Bärenfalle noch keine Entwarnung

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Trotz Bärenfalle noch keine Entwarnung

Nach fünf Tagen durchgehender Handelsaktivität innerhalb der großen roten „Mutterkerze“ (24.830 bis 25.280 Punkte) ist der DAX® gestern nach unten ausgebrochen. Das Tagestief lag bei 24.696 Punkten. Ein kräftiger Aufschwung am Nachmittag sorgte dann aber dafür, dass der Schlusskurs mit 24.915 Punkten wieder innerhalb der jüngsten Range lag. Auch die temporär unterschrittene 50-Tage-Linie (akt. bei 24.851 Punkten) konnte damit zurückerobert werden. Solche klassischen Fehlausbrüche sind zunächst bullish zu interpretieren. Ein robustes Kaufsignal liegt damit allerdings noch nicht vor. Zum Handelsstart heute Morgen sieht es zudem nach einem erneuten Angriff der Bären aus. Das Tief von gestern und vor allem das Zwischentief des kleinen Aufwärtstrends bei 24.548 Punkten sind auf der Unterseite die nächsten wichtigen Kursmarken. Für etwas Entspannung würde im ersten Schritt ein Bruch des neu entstandenen steilen Abwärtstrends sorgen, der heute bei 24.847 Punkten verläuft. Weitere kleinere Widerstände liefern die jüngst gebrochenen Aufwärtstrends (Pullback-Gefahr) und natürlich das obere Ende der „Mutterkerze“ sowie das direkt darüber liegende Abwärtsgap (25.465 zu 25.280 Punkte).

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: stock3² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: stock3²



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