Cerebras-Aktie im Check

Der Nvidia-Jäger, der 50 Milliarden wert ist, aber kaum Umsatz macht

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: KI
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Cerebras Systems ist der spektakulärste Chip-Börsengang des Jahres und war der größte US-Tech-IPO seit Uber. Das Unternehmen baut mit der „Wafer-Scale Engine" den größten KI-Chip der Welt und greift Nvidia direkt an.

Aber: eine extreme Bewertung, massive Kundenkonzentration und ein Margeneinbruch sind Risiken, die die Aktie unter den Ausgabepreis gedrückt haben.

In diesem Video mache ich die komplette Analyse: Unternehmen, Fundamentaldaten, Peer-Vergleich mit den etablierten Halbleiter-Riesen und am Ende die Charttechnik.

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