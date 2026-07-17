Deutschland und Frankreich stärken Technologiebündnis

dpa-AFX · Uhr
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BRÜHL (dpa-AFX) - Deutschland und Frankreich wollen ihre Zusammenarbeit bei Schlüsseltechnologien wie Künstlicher Intelligenz, Raumfahrt, Kernfusion und Quantentechnologie ausbauen und die technologische Souveränität Europas stärken. Das vereinbarten beide Seiten bei einem deutsch-französischen Ministerrat auf Schloss Augustusburg in Brühl.

Wie es in einem gemeinsamen Papier nach dem Treffen hieß, wurde etwa eine gemeinsame "hochrangige Arbeitsgruppe für den Bereich Weltraum eingerichtet". Beide Länder betonten dabei die Wichtigkeit des geplanten europäischen Satellitensystems Iris2, das mit etwa 300 eigenen Satelliten die Abhängigkeit von anderen Anbietern reduzieren soll. Dieses habe eine "entscheidende Bedeutung" für eine "resiliente, integrierte und robuste europäische Weltrauminfrastruktur".

Zum Thema Kernfusion heißt es: "Wir erkennen die entscheidende Bedeutung der Fusionsenergie als einer sicheren, nachhaltigen und CO2-neutralen Lösung zur Deckung des künftigen Energiebedarfs in Europa und der Welt an."/jr/mfi/sk/DP/men

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